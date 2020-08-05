Bazı tezkereler oybirliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 6'ncı olağanüstü birleşimini yapmak üzere dün saat 11.15’te toplandı.

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak Sivil Savunma Teşkilatı Personel Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun sıcaklıklardaki artış nedeniyle yangınların meydana geldiğini anımsatarak, Sivil Savunma’nın bu yangınlara müdahale ettiğini kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının başka birçok olaya da müdahale ettiğini anımsatan Atun, ilgili personelin tehlike ödeneği, on call ödeneği gibi haklardan yararlanabilmesi, yasalarında yer alan tahsisatlardan yararlanabilmeleri için bu değişikliğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Test aşamasındaki elektronik oylama denendi

Tezkere oybirliğiyle kabul edildi. Ardından test aşamasında olan elektronik oylama sistemi denendi.

Daha sonra Emeklilik Değişiklik Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı. Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun ilgili yasanın engelli vatandaşlarla ilgili değişiklikler içerdiğini ifade etti.

Atun tasarının engellilerin, emekli olan aile yakınlarının vefatından sonra emekli maaşlarının kendilerine ödenebilmesini içerdiğini anlattı.

Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Su Ürünleri Değişiklik Yasa Tasarısının ivediliği ele alındı. Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da daha sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçesi’nin üçüncü görüşmesinin yapılması oylandı, oybirliğiyle kabul edildi; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın Meclis’te üçüncü görüşmesinin yapılması oylandı oyçokluğuyla kabul edildi; Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinin yapılması oylandı oybirliğiyle kabul edildi.

Bütçe yasası oy çokluğu ile kabul edildi

Ardından özel gündemde yer alacak işlere geçildi. Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname madde madde oylandıktan sonra tümü oylandı ve 26 kabul 12 ret oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçesi hakkında komite raporunu okudu.

Atun kurumun bütçesinin 8 ay gecikmeli onaylandığına işaret etti, komitelerin verimliliğinin de bu gecikmelerden etkilendiğini söyledi.

Özyiğit: 12 yıl kimse gereğini yapmadı

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ilgili yasayla ilgili konuşmak üzere kürsüye çıktı.

İlgili Kurulu meydana getiren yasanın 2007’de geçtiğini ancak 12 yıl kimsenin bu konuda gereğini yapmadığını dile getiren Özyiğit, bu Kurulun son derece önemli bir görev yerine getirdiğini anlattı.

Kurulun hala kendine ait bir binası olmadığını, kurul personelinin zor şartlarda çalıştığını söyleyen Özyiğit, personelin bir an önce kendilerine ait daha rahat çalışabilecekleri bir yer ve yeterli personelin sağlanmasını beklediğini ifade etti.

Daha sonra Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçesi madde madde görüşüldü, tamamı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından Veteriner Hizmetleri Değişiklik Yasa Tasarısı ele alındı. Bu bölümde ilk olarak AB Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan Geçici Özel Komite Başkanı Ersan Saner ilgili komite raporunu okudu.

Veteriner Dairesinin görevlerini yerine getirmesi açısından ilgili tasarının gerekli olduğunu anlatan Saner, yapılan değişiklik tasarısının sağlık adına ciddi bir iyileşme sağlanacağını kaydetti.

CTP olumlu oy verdi

Daha sonra CTP Milletvekili Armağan Candan söz alarak CTP olarak tasarıyla olumlu oy vereceklerini ifade etti.

Hayvan sağlığı ve hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılmasına ilişkin projeler için AB’nin verdiği desteğe işaret eden Candan, ilgili tasarının bu gibi desteklerden yararlanılabilmesi açısından önemine değindi.

Meclis Genel Kurulunda Veteriner Hizmetleri Değişiklik Yasası, oybirliğiyle kabul edildi

Angolemli: Yasalar yapılıyor ama uyulmuyor

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli tasarı hakkında söz alarak, yasaların yapıldığını ancak yasalara uyulmadığını kaydetti. Angomeli bunu altyapı yetersizliğine bağladı.

Bir mezbahada yakalanan küpesiz hayvanlara işaret eden Angolemli, ilgili firma yetkilisinin savunma olarak “yalnızca ben miyim” dediğini anımsattı.

Hükümetin hellimi bile denetleyecek durumda olmadığını savunan Angolemli, dışardan gelen peynirlerin paketlenmesinin bile kontrol altında tutulamadığını söyledi.

Angolemli gıda konusunda vatandaşın devlete güven duymadığını anlattı.

Angolemli pandemi konusunda da hiçbir denetim uygulanmadığını söyledi. Bayram döneminde kurbanın nasıl kesildiğini ve bu konudaki denetimin nasıl yapıldığını soran Angolemli, “Kurbanı bile denetlemekten aciziz” dedi.

“Bizde özelleşme değil olsa olsa tekelleşme olur” diyen Angolemli, süt konusunda bile bir karar verilemediğini, böyle giderse süt kurumunu borçlandırarak batıracaklarını ve özelleştirmek zorunda kalacaklarını savundu.

“Öğrenci yok, oteller boş, süt elde kalıyor” söylemlerini hatırlatan Angolemli, o zaman neden süt ürünlerinin ithalatının yasaklanmadığını sordu ve Tarım Bakanını pasif gördüğünü belirtti.

Angolemli, bu yasanın güzel olduğunu ancak altyapısının olmadığını savunarak, olumlu oy vereceklerini kaydetti.

Oğuz: AB projeleri için gerekliydi

Tarım Bakanı Dursun Oğuz da hazırlanan yasanın ivedi ve acil olduğunu dile getirerek, AB projelerinden yararlanılması açısından gerekli olduğunu kaydetti.

15 yıldır veteriner dairesinde personel eksikliği olduğunu, kendilerinin yetki aldıklarını ancak seçim nedeniyle askıda kaldığını söyleyen Oğuz, su konusunda 483 milyonluk montaj ihalesiyle tüm ihalelerin tamamlandığını, teyit edilen tarihin ağustos sonu olduğunu yineledi.

Yerel kaynakların aktif şekilde devrede olduğunu ve barajdaki suyun çoğalması için uğraştıklarını kaydederek Oğuz, montaj için gerekli parçaların da tedarik edildiğini kaydetti.

Daha sonra Veteriner Hizmetleri Değişiklik Yasası, oybirliğiyle kabul edildi

Uluçay: Önemli bir yasa onaylandı

Cumhuriyet Meclisi, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onayladı. Tasarıya genel kurulda oylamaya katılan 32 milletvekili olumlu oy kullandı, 18 milletvekili toplantıya katılmadı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, ülke açısından önemli bir yasanın onaylandığını ifade ederek, yasa tasarısının hazırlanmasında emeği geçen katkı koyan herkese teşekkür etti.

Atun: Yeni reformlara ihtiyaç var

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin tasarıya ilişkin raporunu komite başkanı Sunat Atun okudu. Atun, 8 yıl önce hazırlanmasında görev aldığı yasa tasarısı hakkında ayrıntılı bilgi vererek, ülkenin yeni reformlara da ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Bu yasa ile üç milat oluştuğunu vurgulayan Atun, sözlerine söyle devam etti:

“1- Tefecilik tamamen ortadan kalkıyor; 2- Referans Faiz kavramını Finansal dünyamıza kazandırmış oluyoruz Tüketici kredileri düzenlemesi ile ilk kez ülkemize getirdiğimiz bu uygulama, finansal kurumlar alanına da girmiş oluyor. Ve artık yüksek faiz dönemi kapanıyor; 3- İhbar Hakkı geliyor. Gayrı yasal olmasına Rağmen Tefeciden borçlanan olur ise, merkez bankasına şikayette bulunarak hem suçtan hem de sözleşmeden kurtulacak.”

Atun, komitenin çalışmaları hakkında da bilgi vererek, sık sık toplantılara katılarak kendilerine bilgi veren Özdil Nami’ye ve komite üyelerine teşekkür etti.

Erhürman: uzun yıllar çalışıldı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, uzun yıllardır bu yasa tasarısı üzerinde çalışıldığını ve oybirliğiyle geçecek olmasının özel sektördeki işletmeler için son derece önemli olduğunu söyledi.

Erhürman, yasa için birçok milletvekili ve ilgili tarafın çalıştığını, yasa ile ekonomi ve iş yaşamına olumlu yansımalar olacağını, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratma konusundaki adımlara destek niteliğinde olduğunu kaydetti.

Manavoğlu: reform niteliğinde

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da, yasa tasarısı üzerine söz alarak, çok ciddi çok kapsamlı bir yasanın ortaya çıktığını söyledi. Reform niteliğinde bir yasa olduğunu ifade eden Manavoğlu, komitede yasanın ortaya çıkmasına ciddi emek harcandığını, yasanın yüksek faiz uygulamalarının önüne geçeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis 11 Ağustos’ta toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı onayladı.

Oylamaya katılan 31 milletvekili yasa tasarısına olumlu oy kullanırken, 19 vekil oylamaya katılmadı.

Cumhuriyet Meclisi toplantısı oylamanın ardından tamamlandı. Gelecek olağanüstü birleşim 11 Ağustos Salı günü saat 10.00’da yapılacak.