‘Çok güçlü geliyoruz’

Beyzade ÜMALMIŞ

K-Pet Birinci Lig’de Mesarya ve Yonpaş Dumlupınar’dan sonra adını Süper Lig’e yazdıran Girne Halk Evi’nde Başkan Veli Esendağlı, yeni sezonla ilgili düşüncelerini gazetemiz spor servisi ile paylaştı. Yeni sezonda Rıza Erseven’in takımın başında olmayacağını belirten Girne Halk Evi Kulüp Başkanı Veli Esendağlı, yeni sezondaki teknik adamı belirlediklerini, kim olduğunu ise Cuma günü açıklayacaklarını söyledi.

Ciddi bütçe, ciddi kadro

Takımda 21 bonservisli oyuncunun bulunduğunu ifade eden Girne Halk Evi Kulüp Başkanı Veli Esendağlı, Hamis, Salih, Esin ve Ulaş dışında takımda kiralık oyuncu bulunmadığını ifade etti. Bu oyuncuların ise yeni sezonda yine kendileri ile olmaya sıcak baktığını ifade eden Başkan Veli Esendağlı, kulüpleri ile görüşüp yeni sezonda bu oyuncularla birlikte olmak için görüşme yapacaklarını söyledi. Süper Lige dönmeyi hedeflediklerini, bunu da başardıklarını, başta Rıza Erseven ve ekibine sonrasında ise oyuncu grubuna teşekkür eden Veli Esendağlı, artık önlerindeki hedeflere odaklandıklarını söyledi. Yeni sezonda Rıza Erseven’in takımın başında olmayacağını yeni teknik adamlarını belirlediklerini ve Cuma günü ismini açıklayacaklarını ifade eden Esendağlı, çok ciddi bütçe yanında çok iddialı kadro ile süper ligde olacaklarını söyledi. Esendağlı, çok güçlü bir takım kuracaklarını da ifade etti.

24 Ağustos sezon açılışı

Yeni sezon açılışını 24 Ağustos’ta yapacaklarını ifade eden Esendağlı, sezon açılışı tarihine kadar transfer sürecini noktalayacaklarını ifade etti. Yeni belirledikleri teknik adamın oyuncularla görüşmeye başladığını, bu nedenle teknik adamın ismini Cuma günü açıklamayı uygun gördüklerini söyleyen Esendağlı, Michael Essien konusuna da değinerek, görüntülü görüşme yaptıklarını, ilk görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini, Essien’in 24 Ağustos’ta yapılacak sezon açılışında aralarında olacağını belirtti. Yabancı olmaması durumunda yeni sezonda rekabetin de olmayacağına inandığını belirten Girne Halk Evi Teknik Direktörü Veli Esendağlı, her türlü yasağa karşı olduğunu ifade etti. Ülkede futbolun geliri olmadığını, bu nedenle işin birçok başkan ve yöneticinin üzerinde kaldığını hatırlatan Esendağlı, yabancı konusunda doğru adımın atılacağına inandığını söyledi.

Hem kalıcı, hem iddialı olacağız

Yıllarca altyapıya Girne Halk Evi’nde verilmeyen önemin zararını fazlası ile gördüklerini ifade eden Veli Esendağlı, kulübe başkan geldiği gün altyapıda 15 oyuncu olduğunu bugün ise bu sayının 190’a çıktığını söyledi. Altyapı adına çok iyi bir zemin oluşturduklarını ve ciddi bilanço ayırdıklarını ifade eden Girne Halk Evi Kulüp Başkanı Veli Esendağlı, kulüp binasının da artık yakışır bir halde olduğunu kaydetti.

Girne’de Doğan Türk Birliği ve Türk Ocağı takımları gibi Girne Halk Evi’nin de adının söylenmesi gerektiğini aktaran Esendağlı, yeniden döndükleri Süper Lig’de hem kalıcı hem de iddialı olacaklarını vurguladı. Yıllardır Girne bölgesinde idman yapacak saha konusunda sıkıntın olduğunu bunun biran önce çözülmesi gerektiğini aktaran Veli Esendağlı, yer gösterilmesi konusunda ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını söyledi. Esendağlı, adından çok söz ettiren bir kadro ve yönetimle yeni sezona gireceklerini sözlerine ekledi.