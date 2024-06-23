3 gün tutuklu

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Kongo uyruklu 22 yaşındaki Angel Bin Lubusu Pombo, Lefkoşa Adli Şube Muhaceret Şubesi’ne giriş -çıkış belgesi almaya gidince yakalandı.

KKTC’de izinsiz kalmak suçundan tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada öncesi ve sonrası gözyaşı döken zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek tutukluluk kararı alındı.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 21 Haziran 2024 tarihinde saat 13.25 sıralarında Lefkoşa Şube Muhaceret Şubesi’ne giriş -çıkış belgesi almak amacıyla geldiğini belirtti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 11 Aralık 2023 tarihinden itibaren toplam 193 gündür herhangi bir yasal işlem yaptırmadan KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Şubesinden ifade temin edileceğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

