Saksıya ektiler

Girne’ye bağlı Doğanköy'de saksılarda hintkeneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, önceki akşam saat 20.20 sıralarında, Doğanköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Operasyon sonucu Enes Çukadar ve Fadıl Şişman bir apartmanın damında saksılar içerisinde ekili bulunan beş kök bitkinin sulama ve bakımlarını yaptıkları esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün ek tutukluluk emri alındı.

Duruşmada olguları aktaran polis, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından, Doğanköy’de ikamet eden Enes Çukadar ve Fadıl Şişman’ın evine baskın yapıldığını söyledi. Polis, zanlıların plastik saksılar içerisine ekili, boyları 50 ile 160 santim arasında değişen, 5 kök hintkeneviri türü uyuşturucu bitkiyi suladıkları ve bakımları yaptıkları esnada tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, bitkiler ve bitkilerin ziraatında kullanılan 3 adet plastik su bidonu ve bir adet pembe renk şeffaf naylon içerisinde bir miktar nitro bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlılar hakkında 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

