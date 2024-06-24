Haluk Levent Girne’nin gözde otelleri arasında yer alan Merit Park Hotel’de bine yakın dinleyicisiyle buluştu. Merit Park Hotel açık hava sahnesinde ilk kez sahne alan Anadolu Rock müziğin günümüzdeki en önemli temsilcisi Haluk Levent,

“Sevenler Ağlarmış” şarkısıyla geceye start verirken, “İyi akşamlar. Bu gece Merit Park’ta tarihi bir ana şahit olacaksınız. Anadolu Rock programı yapacağız.” sözleri ile muazzam bir konser vereceğinin sinyalini verdi.

Merit Park Hotel sahnelerinin en özel gecelerinden birine adını yazdıran, sadece şarkıları ile değil, kurucusu olduğu AHBAP platformunda yaptığı yardımlaşma ve paylaşımlarla da gündemden hiç düşmeyen sevilen sanatçı, konserine “Mahsus Mahal, Deliler, Yollarda Bulurum Seni, Deniz Üstü Köpürür, Zor Aşk, Acı Çekmek Özgürlükse, Elfida” gibi şarkılarıyla izleyenleri mest etti. Konserin ilerleyen saatlerinde dinleyenlerini zaman zaman duygulandırsa da gecenin temposunu hiç düşürmedi.

En sevilen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren ünlü sanatçı, bazı şarkılarını hayranların arasında birlikte söyledi. Kendi şarklarının yanı sıra büyük ustaların dillere pelesenk olan parçalarını da yorumlayan Levent, gönüllere taht kurdu.

Konser boyunca eşsiz parçaları ve muhteşem sahne performansı ile izleyenlerini kendisine hayran bırakan ünlü sanatçı, gece sonunda büyük bir coşkuyla hep bir ağızdan söylenen “İzmir Marşı” ile büyük alkış aldı.

