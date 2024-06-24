Le Pen geliyor

Son anketler, Fransa'daki erken genel seçimlerin ilk turunda en çok oyu aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) liderliğindeki koalisyonun alacağını gösteriyor.

Ipsos anket şirketinin Le Parisien gazetesi ve Radio France için yaptığı anketler, seçimlerin 30 Haziran'da yapılacak ilk turunda RN partisinin yüzde 31,5 ile ilk sırada çıkacağını, sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesinin ise yüzde 29,5 ile ikinci sırada yer alacağını gösterdi.

Ankete göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ittifakı ise yüzde 19,5 oyla üçüncü sıraya gerileyecek.

Odoxa anketine göre, RN koalisyonunun yüzde 33, Halk Cephesinin yüzde 28 ve iktidar kanadının yüzde 19 oy oranıyla sıralanacağı tahmin edilirken, Opinionway-Vae Solis tarafından yapılan ankete göre ise RN koalisyonu yüzde 35, Halk Cephesi yüzde 28 ve iktidarın kurduğu ittifak yüzde 22 oy alacak.

Feministlerin de aralarında olduğu bazı sivil toplum kuruluşları, aralarında başkent Paris, Lyon ve Lille gibi kentlerin de bulunduğu birçok noktada gösteri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Fransa’da kadın haklarını savunan ve cinsiyetçiliğe karşı çalışan 180'den fazla dernek ve sendikayı bir araya getiren "Alertes Feministes" kuruluşu da halkı, "aşırı sağın sahte feminizmini" ve "kadın hakları için temsil ettiği gerçek tehlikeyi" kınamak üzere başkent Paris'te toplanmaya çağırdı.