Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştiren AB İç Pazar Komiseri Thierry Breton, Güney Kıbrıs’ın “çok önemli bir müttefik olduğunu” belirterek Hamas’ın tehditleri konusunda Güney Kıbrıs’a destek belirtti.

Kathimerini gazetesi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştiren AB İç Pazar Komiseri Thierry Breton’un savunma, güvenlik ve sanal güvenlik konularıyla da ilgilendiğini, Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde ise gazetenin sorularını yanıtladığını yazdı.

Habere göre Breton, Hamas’ın Güney Kıbrıs’a yönelik tehditlerinin sorulması üzerine, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin coğrafik konumu ve AB’nin dış sınırlarında en doğudaki ülke olması sebebiyle AB için büyük önem taşıdığını” belirterek “AB üyesi bir devlete yönelik her türlü tehdidin tüm AB’ye yönelik olduğunu” ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın güvenlik alanındaki yatırımlarda da önemli bir rol icra etmekte olduğunu, savunma ve güvenlik konularında AB ödeneklerinden tam olarak faydalandığını ve 16 şirketin, savunma sanayine ilişkin projelerde yer almakta olduğunu belirten Breton, bir barış projesi olan AB’nin, dış tehditlere karşı, savunma sanayine yatırım yaparak hazır durumda kalması gerektiğini vurguladı.