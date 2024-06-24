Fiyatlar yakıyor

Serdar ŞENGÜL

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda satışa sunulan meyvelerin yüksek fiyatları cep yaktı. Kiraz 200 liradan alıcı beklerken, birçok meyve türü 120 liradan tezgaha konuldu. Domates, salatalık 40 liradan satılırken, limon 70 liradan alıcı bekledi.

Vatandaşlar, meyvelerin sebzelerden daha pahalı olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, fiyatı uygun olan ürünleri almayı tercih ettiklerini söyledi.

Ne dediler…?

Serkan Fundalar

“Bu hafta Pazar yerinde bazı ürünler marketlerden daha ucuzken, meyvelerin yanına yanaşılmıyor. Ben de ucuz ürünleri almayı tercih ediyorum. Fiyatı yüksek olan meyveler eğer daha uyguna satılırsa belki önümüzdeki haftalarda alırım. Ülke içindeki enflasyonun önüne geçilirse eğer hayatı ucuzlatmakta mümkün olacak kanaatindeyim.”

Adnan Karakaş

“Bazı ürünlerin fiyatı cep yakıyor. Kiraz 200, şeftali 120 lira. Ben de ucuz ürünleri alıyorum. Mesela 2 kilo patlıcanı 60 liraya aldım. Domates 40-45 lira. Sebzeler meyvelerden daha ucuz.”

Sadık Üstüner

“Yaz meyveleri çok pahalı. Kiraz 200 lira, alınacak gibi değil. Sebzeler meyvelere göre daha ucuz. O yüzden pek meyve almıyorum, sebze ağırlıklı alışveriş yapıyorum. .Limon ülkesinde yaşıyoruz ama 70 liradan satılıyor, bunu anlamak mümkün değil.”

Mustafa Bayur

“55 TL’ye mal ettiğimiz soğanları 40 TL’den satışa sunduk. Vatandaşların alım gücünü korumaya çalışıyoruz. Marketlerde her şey çok pahalı, vatandaşlar huzuru mutluluğu pazarda buluyor bunu gözlemliyoruz.”

Mehmet Emin

“Son 4 aydır Çipurayı 300 TL’den satıyorum. Vatandaşlar alabilsin diye zam yapmıyorum, umarım ki her şey güzel olur. Aslına bakarsanız bu yaz ve bayram tatilinden gidenler dönmedi bu durgunluk biraz da ondandır. Sebze fiyatları da bu hafta uygun ama bir sonraki haftada yükselme durumu olabilir. “

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kiraz: 200 TL

Üzüm: 120 TL

Armut: 120 TL

Erik: 120 TL

Kivi: 120 TL

Zerdali: 120 TL

Börülce: 130 TL

Biber: 70 TL

Limon: 70 TL

Bamya: 50 TL

Domates: 40 TL

Salatalık: 40 TL

Patlıcan: 30 TL

Patates: 30 TL

Soğan: 25 TL

Karpuz KG: 15 TL