Ulaşıma büyük katkı

Gazimağusa ile Mersin arasında feribot seferlerine başlandı. Dolphing Denizcilik Şirketi, yaptığı açıklamayla 21 Haziran tarihinden itibaren Gazimağusa ile Mersin arasındaki seferlerin başladığını duyurdu. Dolphing Şirketler Grubu, 33 yıldır KKTC ve dünyanın diğer ülkelerinde hızlı, güvenli ekonomik ve modern yöntemlerle araç, kişisel ve ticari yük taşımacılığı gerçekleştirdiğini ve bu hizmetlere bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

Alara isimli gemiyle 21 Haziran’dan itibaren Gazimağusa-Mersin, 22 Haziran’dan itibaren ise Mersin-Gazimağusa seferlerine başlandığını duyuran şirket, her türlü taşımacılık ve lojistik hizmetin de aksamadan süreceğini vurguladı.

Geniş yük kapasitesi ile TIR, kamyon, kamyonet, araç TIR, salon, jeep, minibüs, otobüs, pic-kup, motosiklet, romörk, karavan, inşaat makinaları ve her türlü ağır ticari ve kişisel yükler taşınabilinirken, düzenli seferlerle, lojistik süreçler aksatmadan, zamanında teslimat garantisi veriyor.

Dolphing Denizcilik Şirketi’nin merkez ofisleri ve iletişim numaları şöyle:

Girne Merkez Genel Müdürlük

Merkez: 0392 6509815

E-mail: [email protected]

Adres: 88 Dr.Fazıl Küçük Cad. Ozanköy-Girne

Mağusa, Kibris Ofis

0546 990 95 14

0546 990 95 15

E-mail:[email protected]

Adres: Kandil Sok.No:4 Maraş-Gazimağusa

Mersin Ofis

0533376 4026

E-mail: [email protected]