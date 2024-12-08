3 kişi tutuklandı

Ömer KADİROĞLU

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde toplam 4 bin 314 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 717 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 19 araç trafikten men edildi. Polisten verilen bilgiye göre, 20.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde ülkede kaçak yaşam süren 3 kişi de tutuklandı.

Gazimağusa’da kontrol edilen araç sayısının olduğu açıklandı.

Sürücülerin; 183’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç, 15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan, 50’si seyrüsefer ruhsatsız, 3’ü sigortasız, biri kamu işletme izinsiz araç kullanmak, 9’u kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, biri tehlikeli sürüş yapmak ve 90’ı diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 355 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi.

Sürat, alkol ve cep

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 2 bin 352 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerin 76’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan, 4’ü seyrüsefer ruhsatsız, 7’si sigortasız araç kullanmak, 2’si kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 136’sı diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 252 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Kontrollerde 19 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde ise, toplam 982 araç sürücüsü kontrol edildi.

Sürücülerden 8’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, biri sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 91’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 110 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Asayiş kontrolleri de yapıldı

Trafik denetimlerinin yanı sıra asayiş kontrolleri de gerçekleştirildi. Polisten verilen bilgiye göre, gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kafeler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Ancak ülkede kaçak yaşam süren 3 kişi yakalandı. Şahıslar hakkında lerinde yasal işlem başlatıldı.



Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024, 01:16