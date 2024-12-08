Analizler sürüyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa’nın Arasta bölgesinde bulunan Bandabulya çarşısında Baki Afrika’n isimli markette ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili soruşturma sürüyor.

Tasarrufunda ne olduğu belli olmayan sıvı, hap ve toz bakım ürünleri ele geçirilen Morufat Tenitope Alabi gümrüksüz mal tasarrufu suçundan yeniden mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındı.

Soruşturmayı yapan polis, ele geçirilen maddelerin analiz sonucunun çıkmadığını, ürünler arasında daha önce rastlanılmayan bir madde tespit edildiğini, sonucun çıkması için 7 gün daha süreye ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Polis, 21 Kasım 2024 tarihinde saat 12.30 sıralarında Bandabulya'da bulunan Baki Afrika’n Market isimli iş yerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde Alabi’nin tasarrufunda gümrüğü ödenmemiş 120 adet muhtelif markalarda kişisel bakım ürünleri, 15 adet muhtelif markalarda elektronik kişisel bakım ürünleri, 13 adet şişe içerisinde kahverengi sıvı, şurup, içerisinde beyaz toz ve hap bulunan kavanozlar, tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, işletme sahibi A.D. ile orada çalışan Alabi’nin tutuklandığını belirtti. Polis memuru, işletme sahibinin 22 Kasım’da mahkemeye çıkarılarak, teminatla serbest bırakıldığını anımsattı. Polis memuru, Alabi’nin ise 3 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 14 gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, ele geçirilen maddelerin analiz sonucunun çıkmadığını, ürünler arasında daha önce rastlanılmayan bir madde tespit edildiğini, sonucun çıkması için 7 gün daha süreye ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Mahkeme, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.