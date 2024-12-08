Araçlar çarpıştı iki kişi yaralandı

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, 38 yaşındaki

Fahim Khan’ın ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Çukurova kavşağından dikkatsizce ana yola giriş yapması sonucu meydana geldi.

Khan aracıyla, o sırada anayolda seyreden Adem Boran yönetimindeki aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan sürücü Boran ve Hanife Boran Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polisin açıklamasına göre; kaza 6 Aralık 2024 tarihinde, saat 17.40 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun Çukurova kavşağında meydana geldi.



Diğer araçlara öncelik hakkı vermedi

Fahim Khan, yönetimindeki UH 815 plakalı kamyon araç ile Çukurova yolu üzerinde seyredip Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Lefkoşa istikametine dönmek için dikkatsizce anayola giriş yaptı.

Sürücü o esnada anayol üzerinde soldan ikinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyreden Adem Boran (E-59) yönetimindeki GT 555 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan GT 555 plakalı araç sürücüsü Adem Boran ve araçta yolcu olarak bulunan Hanife Boran (K-52) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Alkollü sürücü tutuklandı

Bu arada Beyarmudu’nda, kaza yapan alkollü sürücü Hüseyin Sipahi, tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 00.30 sıralarında, Beyarmudu’nda, 127 miligram alkollü Hüseyin Sipahi (E-37), yönetimindeki PS 030 plakalı araçla dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp sınır tellerine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, Siphai tutuklandı.