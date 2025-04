3 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde bin 285 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 327 kişiye ceza kesildi, 40 araç trafikten men edildi.

Çeşitli suçlardan dolayı da 3 sürücünün tutuklandığı kaydedildi.

Polis açıklamasına göre, sürücülerin 129’u yasal hız sınırı üzerinde süratli, 16’sı alkollü içki tesiri altında, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 6’sı sigortası, 17’si emniyet kemeri takmadan, 11’i muayenesiz ve 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

Diğer raporların 12’si sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 1’i tehlikeli sürüş yapma, 2’si trafik ışıklarına uymama, 9’u trafik levha işaretlerine uymama, 2’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırma ve 100’ü de diğer trafik suçlarından dolayı yazıldı.

Alkollü sürücüler kazaya neden oldu

Bu arada Girne’de önceki gece 22.30 sıralarında Polatlı Sokak’ta, Özge Arslan (K-39) 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VS 025 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sol kısmında park halinde bulunan Reyhan Arslan (K-27) sorumluluğundaki SG 207 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Savrulan VS 025 plakalı araç, park halinde bulunan Sami Dündar (E-27) sorumluluğundaki HN 046 plakalı salon aracın sol yan kısmına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, VS 025 plakalı araç sürücüsü Özge Arslan, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında da saat 02.30 sıralarında kaza meydana geldi.

Roman Aleksandrovich Nikitenko (E-26), 145 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada yönetimindeki ZUY 721 plakalı salon araçla, kırmızı ışık yandığı için duran Mustafa Korkmaz (E-42) yönetimindeki YM 950 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, ZUY 721 plakalı araç sürücüsü Nikitenko, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.