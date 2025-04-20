Teminatla serbest

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy'de 2023 tarihinde meydana gelen olayda bir şahıstan Cezayir’e gidebilmesi için vize çıkarabileceğini söyleyip 11 bin TL alan, bir gün sonra yurt dışına giden Seyfi Lunkaya yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Suçsuz olduğunu iddia eden zanlı, “Borç almıştım, kimseyi dolandırmadım” dedi.

Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, benzer suçtan sabıkası olduğu açıklandı.

Polis memuru, zanlının 15 Haziran 2023 tarihinde Minareliköy'de bölgesinde M.Ö.’ye Cezayir’e gidebilmesi için vize çıkarabileceğini söyleyip, sahtekarlıkla 11 bin TL nakit parayı aldığını söyledi.

Polis, zanlının vaat ettiği gibi Cezayir vizesi çıkarmadığını ve 16 Haziran 2023 tarihinde KKTC'den çıkış yaptığını açıkladı.

Polis, şikayet üzerine zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını ancak yurt dışına çıkmış olmasından dolayı işlem yapılamadığını ifade etti.

Polis, zanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını, 14 Nisan 2025 tarihinde Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek yakalandığını kaydetti. Zanlının aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, 2002 yılında işlemiş olduğu sahte parayı tedavüle sürme suçundan sabıkası olduğunu belirerek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise suçsuz olduğunu iddia ederek, “borç para istedim o da verdi” dedi.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

