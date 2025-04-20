İhraç edilecek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nda tespit edilen Nijerya uyruklu Favour Neqchukwu’ya kimlik kontrolü yapan polis, ülkede kaçak olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan zanlı dün tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Murat Taşkın, 18 Nisan’da, Gazimağusa Limanı içerisinde, zanlının pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde, 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren ülkemizde izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını ve zanlının deport işlemlerinin yapılacağını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

