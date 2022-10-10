3 kişi tutuklandı

Girne’de alınan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada bir otelde tespit edilen Erdem Balpetek’in üzerinde sahte dolar ele geçirildi.

Tutuklanan zanlı sorgulanırken, polis Volkan Taşcı ile İbrahim Altınöz’e de ulaştı. Volkan Taşcı’nın evinde yapılan aramada 3 adet 50 dolarlık banknotlar bulunurken, 3 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 8 Ekim 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir otelde tespit edilen Erdem Balpetek’in üzerinde yapılan aramada tasarrufunda sahte olduğuna inanılan 2 adet 50 dolarlık banknot tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının tutuklandığını ve yürütülen ileri soruşturmada suçla bağlantılı Volkan Taşcı’nın da tespit edildiğini söyledi. Polis, Volkan Taşcı’nın Girne’deki ikametgahında yapılan aramada 3 adet sahte olduğuna inanılan 50 dolar bulunarak emare alındığını ve zanlının suç üstü tutuklandığını belirtti. Polis, ayrıca suçla bağlantısı olduğu düşünülen zanlı İbrahim Altınöz’ün de mahkeme emri ile tutuklandığını aktardı.

Polis, kayıp olduğuna inanılan emareler ve suçla bağlantısı olan başka şahıslarda ola bileceğini ifade eden polis, soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Polis vatandaşı uyardı

Bu arada polis MB35429070A, MB59129658A, KB83035452L, KB83035440L ve KB37835824L seri numaralarını içeren ABD doları paralar konusunda vatandaşı uyardı.

Polis açıklamasında, “Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurulduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan ‘50’lik ABD Doları’ cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, ayrıca şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur” denildi.