3 kişi yaralandı

Hüseyin ÇİÇEK

Kantara – Ağıllar bölgesinde meydana gelen kazada, traktör dere yatağına düştü, üç kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Ayetullah Tan (E-34), yönetimindeki traktörle, Kantara-Ağıllar bölgesinde, toprak orman yolunda ,sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktör, yolun solundan çıkarak yaklaşık 30 metre derinliğindeki dere yatağına düştü.

Kaza sonucu yaralanan sürücü Ayetullah Tan ile traktörde yolcu olarak bulunan Salih Kaya (E-22) ve Nurullah Erol (E-23) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü açıklandı.