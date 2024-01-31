Binlerce kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 117 gündür sürüyor. Çeşitli bölgelerde onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarının 117. gününde orta ve güney kesimleri hedef aldı.

Güneydeki Refah kentinde El-Cenine Mahallesi'ne hava saldırıları düzenlendi.

Orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı da savaş uçakları ve topçu atışlarıyla hedef alınırken, güneydeki Han Yunus kentine bağlı Emel Mahallesi ve Han Yunus Mülteci Kampı çevresinde ise çatışmalar yaşandığı ifade edildi.

Kamptaki El-Faruk Camisi'nin İsrail güçlerince hedef alındığı, kentteki Nasır Hastanesi çevresinin de aralıklarla topçu atışıyla bombalandığı aktarıldı.

Gazze genelinde saldırılarda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Hastaneye baskın

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir hastaneye baskın düzenleyerek, biri tedavi gören 3 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki İbni Sina Hastanesine baskın gerçekleştirdi.

İsrail askerleri, baskında hastanedeki 3 Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Birleşmiş Milletler ile uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına yaptığı çağrıda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkı ile sağlık kuruluşlarına karşı işlediği suçlara son verilmesini, sağlık merkezleri ve ekipleri için gerekli korumanın sağlanmasını istedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, öldürülen 3 Filistinliden ikisinin kardeş olduğu belirtildi.

Basil Eymen el-Gazavi'nin 25 Ekim 2023'ten bu yana hastanede tedavi gördüğü aktarıldı.

Sivil kıyafet ile doktor ve hemşire önlüğü giyen yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubunun hastaneye girdiği ve 3. kata çıkarak susturuculu silahlarla 3 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.