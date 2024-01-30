Onları düşünmek görevimiz, Havalar buz gibi, aklımız sokaktaki ve barınaktaki canlarda

Altın Patiler Derneği, kış aylarında sokak hayvanlarının unutulmaması ve sahip çıkılması amacıyla hayvanseverlere çağrıda bulundu.

“Havalar buz gibi, aklımız sokaktaki ve barınaktaki canlarda” denilen açıklamada, sokakta yaşayan canlılara sahip çıkılması gerektiği ve barınaktaki canların unutulmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Altın Patiler Derneği’nin açıklaması şu şekilde:

“Size en yakın barınaklara bakın olur mu? Onların bize ihtiyacı var.

Lütfen ama lütfen imkanınız varsa evlerinizi, bahçe kapılarınızı, apartman girişlerinizi, iş yerlerinizi sokakta yaşam mücadelesi veren çocuklarımıza açın, onları görmezden gelmeyin... Evlerimizin içini ısıtamıyorken, biz evlerimizde titrerken onlar dışarıda hem soğukla hem açlıkla mücadele ediyorlar.”