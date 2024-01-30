KARŞIYAKA - KOZAN YOLUNDA YOL KAYMASI

Hem kolluk güçleri hem de yerel yönetimler, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.,

Bazı yollar şiddetli dolu yağışı nedeniyle oluşan bulanma sonucu trafiğe kapatılırken, bazı yollarda ise aşırı yağışlar sonucu toprak kaymaları yaşanıyor, yollara kayalar düşüyor.

Belediye ekipleri pek çok bölgede yoğun çalışmalar yürütüyor.

Meteoroloji Dairesi dün yaptığı açıklamada, yağışlı havanın devam edeceğini duyurmuştu.

Verilen bilgiye göre, Çarşamba sabahı yüksek noktalarda karla karışık yağmur bekleniyor.

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, bu sabah 10.00’da İlçe Emniyet Kurulu toplantısı yapıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre toplantıda, ilçe emniyetinin ve huzurunun sağlanması, belediyeler tarafından sorumluluk bölgesindeki derelerin durumlarının tekrardan kontrol edilmesi ve sel mücadelesinde ihtiyaç duyulan araç gereç ve teçhizatın gözden geçirilmesi konuları ele alındı.

Açıklamada, Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi, bölgelerinde bulunan tüm derelerde ve sorun yaşanabilecek alanlarda çevre temizliklerini tamamladıklarını, olası sel ve su baskınları durumunda tüm ekipleri ile birlikte müdahaleye hazır olduklarını belirtti.

Daha önceki yıllarda meydana gelen dere taşmalarından sonra zarar gören Dilekkaya ve Kırıkkale köy girişlerindeki köprülerin genişletildiği, Başpınar’daki köprünün ise tamamıyla yenilendiği ayrıca bölgedeki barajların derinleştirildiği bildirildi. Sel, su baskınları için 4 adet motopomp ve 1 adet de dalgıcın mevcut olduğu, 24 saat olmak üzere ekiplerin hazır olduğu ve 1828 no'lu telefon hattının da Acil Durum Hattı olarak kullanılacağı belirtildi.

Esentepe köy girişinde, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki yol yağışlara dayanamadı, çöktü.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çöken yolda incelemeler yapıldığı ve daha büyük tehlikeye sebebiyet vermemesi adına geçici süreyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Sürücülerin köye geliş ve gidişleri Uzungöl Sokaktan yapılacaktır” denildi.