KKTC olumsuz havanın etkisi altında Dikkat...

Hem kolluk güçleri hem de yerel yönetimler, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.,

Bazı yollar şiddetli dolu yağışı nedeniyle oluşan bulanma sonucu trafiğe kapatılırken, bazı yollarda ise aşırı yağışlar sonucu toprak kaymaları yaşanıyor, yollara kayalar düşüyor.

Belediye ekipleri pek çok bölgede yoğun çalışmalar yürütüyor.

Meteoroloji Dairesi dün yaptığı açıklamada, yağışlı havanın devam edeceğini duyurmuştu.

Verilen bilgiye göre, Çarşamba sabahı yüksek noktalarda karla karışık yağmur bekleniyor.