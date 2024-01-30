Ankara’dan gelen uçak, yoğun yağıştan Ercan’a iniş yapamadı

Türk Hava Yolları’nın Ankara’dan gelen uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan’a iniş yapamadı Antalya’ya dönüş yaptı. Sivil Havacılık Dairesi’nin Diyalog’a yaptığı açıklamada, seferin 3 saatlik gecikme sonrası güvenli şekilde tekrar Ercan’a indiği ifade edildi. Söz konusu uçak Ercan’a iniş denemesi yaptı ancak hava şartları olumlu olmadığı için gerekli meteorolojik şartları bekleyip Ercan’a tekrar geldi. Sivil Havacılık’tan edinilen bilgiye göre şu an için öngörülen bir iptal söz konusu değilken, hava muhalefetine bağlı olarak anlık değişimlerin de söz konusu olabileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024, 15:13