TEKNOFEST KKTC’nin düzenlendiği alanda 20 metre yükseklikteki demir platformun rüzgarın etkisiyle devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı.Polis, saat 13.20’de meydana gelen olayda, Nurcihan Çaluda (K-67), Paul Savage (E-55) ve Philip Micheal Conkie’nin (E-56) yaralandığını açıkladı.Olayda yaralanan şahıslar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
3 kişi yaralandı
20 metre yükseklikteki demir platform, rüzgarın etkisiyle devrildi
TEKNOFEST KKTC’nin düzenlendiği alanda 20 metre yükseklikteki demir platformun rüzgarın etkisiyle devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı.Polis, saat 13.20’de meydana gelen olayda, Nurcihan Çaluda (K-67), Paul Savage (E-55) ve Philip Micheal Conkie’nin (E-56) yaralandığını açıkladı.Olayda yaralanan şahıslar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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YORUMLAR
Doğru Söz - 2 dakika Önce
Platformun kurulumunda bile yozlaşma kendini gösterdi. İşte netice...
İşte Türk... Doğru dürüst platform kuramayan Teknofest düzenliyor. Allah akıl versin!