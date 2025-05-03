Örgütler destek verdi

Öğretmen sendikaları KTÖS ve KTOEÖS’ün önderliğinde Disiplin Tüzüğü’nün geri çekilmesi talebiyle Lefkoşa’da eylem yaptı.

100’e yakın örgüt ve bazı siyasi partilerin desteğiyle akşam saatlerinde eski Peyak binası önünde buluşan kalabalık, yürüyüşe geçti ve Kuğulu Park önünde toplandı.

Yürüyüşe sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Bazı sendika başkanları ile Birlik başkanlarının konuşma yaptığı eylemde, “geçit yok” pankartları taşındı. Başörtüsü tüzüğü olarak anılan disiplin tüzüğündeki değişiklik geri çekilene kadar devam edeceği açıklandı.

Disiplin Tüzüğü’nün geri çekilmesi talebiyle başlatılan imza kampanyası da sürüyor.

Kimler destek verdi

Grev ve miting organizasyonunu üstlenen ve destek veren örgütler ile siyasi partiler şöyle:

“Arif Hasan Tahsin Vakfı, As-Sen, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Barış ve Demokrasi İnsiyatifi, Basın-Sen, Bass, Bay-Sen, BES, Biyologlar Derneği, BKP, Büro-İş, CTP, Çağ-Sen, DAÜ-BİR-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-PER-SEN, Dev-İş, El-Sen, Gıda-Sen, Girne Düşünce Derneği, Güç-Sen, HAKSEN, Halkın Partisi, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Hür-İş, Kadın Eğitimi Kolektifi, Kamu-Sen, Kamu-İş, KES, Kıbrıs Edebiyat Derneği, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Atatürkçü Gençlik Hareketi, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Tıp-İş, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, KİEF, Koop-Sen, KTAMS, KTMMOB, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Maliye-Sen, Sol Hareket, TDP, Tel-Sen, TES, Türk-Sen, Vergi-Sen, YKP, Yeşil Barış Hareketi. Has-Der, Seç-Der, GASAD, GÜSAD, Tav-Der, Kay-Der, Ak-Der, GÖÇTAŞ, Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği, Alayköy Folklor Derneği, TUFAD, Lefke Turizm Derneği, Kütüphaneciler Derneği, Yeni Erenköy Kültür Sanat Derneği, Mehmetçik Kültür Dayanışma Derneği, Gazimağusa Halk Dansları Derneği, Gençlik Merkezi Birliği, HADSAM, İGEM, AKSAD, FOGEM, FOLKDER, Çağdaş Müzik Derneği, KIBHAD, Dikmen Gençlik Merkezi, DESDER, KSD, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Platformu, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı, KKTC Alevi Kültür Merkezi, Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali Organizasyon Komitesi, Bu Vatan Kıbrıslıların Platformu, Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği, Yurtsever Kıbrıslılar Hareketi.”

