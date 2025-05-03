‘Türkiye’nin armağanı’

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yeni Cumhuriyet Meclisi yerleşkesindeki ilk kabulünde Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüştü. Görüşmede Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

Türkiye ile KKTC arasındaki bağların sarsılmaz ve koparılmaz olduğunu belirten Öztürkler, Türkiye'nin bir armağanı olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkelerinden dolayı Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Binanın muazzam bir bina olduğunu kaydeden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin, demokrasisinin ve iradesinin bu binada yansıyacağını kaydetti. Öztürkler, binada ilk görüşmesini Türkiye’nin bir bakanıyla gerçekleştirmenin de anlamlı olduğunu ifade etti. Öztürkler, gelecek 100 yılın Türkiye’nin yanında KKTC’nin de yüzyılı olacağına olan inancını vurguladı.

Bakan Kacır:İlk ziyaretçi olmaktan onur duydum

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin ilk ziyaretçisi olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Kacır, yerleşkenin KKTC topraklarına vurulmuş yeni bir mühür olduğunu belirtti.

Yeni yerleşkenin, KKTC’nin tam bağımsızlık ve ambargoların kaldırılması mücadelesine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Kacır, Türkiye’nin her daim Kıbrıs Türkü'nün yanında olmayı sürdüreceğini söyledi. Kacır, Kıbrıs davasının milli bir dava olduğunu ve 85 milyonun bu davaya inandığını kaydetti.

KKTC’yi bilişim adası yapma çalışmalarının hız kazanacağına inandığını ifade eden Kacır, bu alanda Kıbrıs Türkü’nün her daim yanında olduklarını ifade etti. Kacır, “Burası teknoloji girişimcilerinin adresi olacaktır. Adada geliştirilen katma değerli ürün ve hizmetler, dünyanın dört bir yanına sunulacağından izolasyon ve ambargolar bu teknoloji çağında kendiliğinden anlamsız hale gelmiş olacaktır” dedi.

Yeni genel kurul salonunu gezdi

Kacır, Kıbrıs Türk Toplumunun Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile mücahitlerin verdiği mücadeleyi şükranla andı.

Öztürkler ile Kacır, kabulün ardından yeni genel kurul salonunu gezdi.

