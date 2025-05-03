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‘Türkiye’nin armağanı’

Yeni Cumhuriyet Meclisi yerleşkesindeki ilk görüşmesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ile yapan Öztürkler, binanın muazzam olduğunu söyledi

‘Türkiye’nin armağanı’
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yeni Cumhuriyet Meclisi yerleşkesindeki ilk kabulünde Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüştü. Görüşmede Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.
Türkiye ile KKTC arasındaki bağların sarsılmaz ve koparılmaz olduğunu belirten Öztürkler, Türkiye'nin bir armağanı olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkelerinden dolayı Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Binanın muazzam bir bina olduğunu kaydeden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin, demokrasisinin ve  iradesinin bu binada yansıyacağını kaydetti. Öztürkler, binada ilk görüşmesini Türkiye’nin bir bakanıyla gerçekleştirmenin de anlamlı olduğunu ifade etti. Öztürkler, gelecek 100 yılın Türkiye’nin yanında KKTC’nin de yüzyılı olacağına olan inancını vurguladı.

Bakan Kacır:İlk ziyaretçi olmaktan onur duydum
Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin ilk ziyaretçisi  olmaktan onur duyduğunu söyledi.
 Kacır, yerleşkenin KKTC topraklarına vurulmuş yeni bir mühür olduğunu belirtti.
Yeni yerleşkenin, KKTC’nin tam bağımsızlık ve ambargoların kaldırılması mücadelesine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Kacır, Türkiye’nin her daim Kıbrıs Türkü'nün yanında olmayı sürdüreceğini söyledi. Kacır, Kıbrıs davasının milli bir dava olduğunu ve 85 milyonun bu davaya inandığını kaydetti.
KKTC’yi bilişim adası yapma çalışmalarının hız kazanacağına inandığını ifade eden Kacır, bu alanda Kıbrıs Türkü’nün her daim yanında olduklarını ifade etti. Kacır, “Burası teknoloji girişimcilerinin adresi olacaktır. Adada geliştirilen katma değerli ürün ve hizmetler, dünyanın dört bir yanına sunulacağından izolasyon ve ambargolar bu teknoloji çağında kendiliğinden anlamsız hale gelmiş olacaktır” dedi.

Yeni genel kurul salonunu gezdi
Kacır, Kıbrıs Türk Toplumunun Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile mücahitlerin verdiği mücadeleyi şükranla andı.
Öztürkler ile Kacır, kabulün ardından yeni genel kurul salonunu gezdi.
 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 5 saat Önce

Ben kerhanede verilen paraya hiç armağan dendiğini duymadım. Karşılığında birşey elde ediliyorsa, hele benliğini bile alıyorsa o para armagan olamaz. Benliğine kadar satın almak için RÜŞVETTİR.

Turkish Power
Turkish Power - 1 saat Önce

Ulan yalan dolan söz zamanında Londra kerhanelerinde ibnrlik ladyboyluk yaparkenaldığın vizitelere armağan diyordun ne oldu götün Nasır tutunca fikrin mi değişti sen rüşvet alırken gıkın çıkmıyordu sende haklısın ingilize sakso çekerken folu ağızla nasıl gıkın çıksın vay ibne kulampara ladyboy seni

Doğru Söz
Doğru Söz @Turkish Power - 8 dakika Önce

Rüşvet olduğunu sana da söylettim, it! Hah hah haaaaa

Doğru Söz
Doğru Söz - 5 dakika Önce

Armağan verdiğini söykeyen zaten KARAKTERSİZDİR. Ülkeler arasında armağan olmaz. O rüşvettir. Tıpkı Erdoğanın Katar Emirinden aldığı 600 milyon dolarlık uçağın rüşvet olduğu gibi. Bugün o rüşvet uçakla geldi.

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