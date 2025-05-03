Tehlike tırmanıyor

Güney Kıbrıs yönetimi, Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülklerinin satışını yapmakla suçlanan 5 yabancıyla ilgili yargı süreci devam ederken, eşdeğer mülkünü satan veya bu mülklerden satın alan KKTC vatandaşlarına karşı da tutuklama emirleri çıkarmaya başladı. Elde edilen bilgiye göre; 13 kişilik liste içerisinde 4 KKTC vatandaşının yanı sıra Türkiye vatandaşları da bulunuyor.

Rum yönetimi iş insanları ve müteahhitlerden sonra rotasını KKTC vatandaşlarına çevirdi.

Kuzeydeki Rum mallarına mülk yaptıkları ya da gayrimenkullerin satışına aracılık ettikleri gerekçesiyle iş insanı Simon Mistriel Aykut, emlakçı kadınlar Alman vatandaşı Ewa Isabella Künzel, Macaristanlı İlona Lesko ve Melinda Ladanyi ve 25 yaşındaki İsrail uyruklu bir genci tutuklayan güney yönetimi KKTC vatandaşı 13 kişi hakkında da yakalama emri çıkardı.

Bu 13 kişiden 4’ü’nün eşdeğer mal sahibi (Rum mülkü karşılığında mal alıp satan),4’ünün Türk vatandaşı müteahhit (eşdeğer malı satın alıp üzerine inşaat yapan),5’inin ise yurtdışından gelip ev satın alan alıcılar olduğu bilgisi elde edildi.

Rum tarafı, geleneksel tebligat yöntemlerini de değiştirerek elektronik tebligat sistemine geçti. Bu, yargılamaların hızlandırılmasını ve daha fazla kişiye ulaşılmasını sağlayan bir adım olarak görülürken, tutuklama listesinin daha da genişleyebileceği belirtildi.

