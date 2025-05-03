Güney Kıbrıs yönetimi, Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülklerinin satışını yapmakla suçlanan 5 yabancıyla ilgili yargı süreci devam ederken, eşdeğer mülkünü satan veya bu mülklerden satın alan KKTC vatandaşlarına karşı da tutuklama emirleri çıkarmaya başladı. Elde edilen bilgiye göre; 13 kişilik liste içerisinde 4 KKTC vatandaşının yanı sıra Türkiye vatandaşları da bulunuyor.
Rum yönetimi iş insanları ve müteahhitlerden sonra rotasını KKTC vatandaşlarına çevirdi.
Kuzeydeki Rum mallarına mülk yaptıkları ya da gayrimenkullerin satışına aracılık ettikleri gerekçesiyle iş insanı Simon Mistriel Aykut, emlakçı kadınlar Alman vatandaşı Ewa Isabella Künzel, Macaristanlı İlona Lesko ve Melinda Ladanyi ve 25 yaşındaki İsrail uyruklu bir genci tutuklayan güney yönetimi KKTC vatandaşı 13 kişi hakkında da yakalama emri çıkardı.
Bu 13 kişiden 4’ü’nün eşdeğer mal sahibi (Rum mülkü karşılığında mal alıp satan),4’ünün Türk vatandaşı müteahhit (eşdeğer malı satın alıp üzerine inşaat yapan),5’inin ise yurtdışından gelip ev satın alan alıcılar olduğu bilgisi elde edildi.
Rum tarafı, geleneksel tebligat yöntemlerini de değiştirerek elektronik tebligat sistemine geçti. Bu, yargılamaların hızlandırılmasını ve daha fazla kişiye ulaşılmasını sağlayan bir adım olarak görülürken, tutuklama listesinin daha da genişleyebileceği belirtildi.
Tehlike tırmanıyor
Rum Yönetimi, yabancılardan sonra eşdeğer mülkünü satan KKTC vatandaşları için de tutuklama emirleri çıkarmaya başladı
Güney Kıbrıs yönetimi, Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülklerinin satışını yapmakla suçlanan 5 yabancıyla ilgili yargı süreci devam ederken, eşdeğer mülkünü satan veya bu mülklerden satın alan KKTC vatandaşlarına karşı da tutuklama emirleri çıkarmaya başladı. Elde edilen bilgiye göre; 13 kişilik liste içerisinde 4 KKTC vatandaşının yanı sıra Türkiye vatandaşları da bulunuyor.
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YORUMLAR
Tamer Karadeniz - 13 dakika Önce
Çember daralıyor hepimiz için..
Sırada; GKRY'ne alışveriş, çalışma vb nedenlerle geçenler var. Sırada KKTC gençlerinin askere alınması var.. Sırada eşdeğer puan sahipleri var.. Sırada TC-KKTC vatandaşlık farkı olmadan Rum malları üzerine inşaat yapan, ekip-bicenler var..
Turkish Power - 3 saat Önce
Ecevit’in korkaklığı olmasaydı tüm Kıbrıs’ı alıp bu işi kökten çözerdin ama 2. Harekatı bile erbakan hocanın baskısıyla yapan adamdan ne beklersin
Muslihiddin @Turkish Power - 3 dakika Önce
Ecevite korkak diyorsunuz. Ayıptır, günahtır. O olmasa idi, bir hayal et bakalım: dil, din ve milliyet olarak KKTC ne durumda olurdu?
Doğru Söz @Turkish Power - 2 saat Önce
Senin veynin o kadar. Kuş beyinli. Madem o kadar basittir, senin sakso çektiğin Erdogal alsın. Ona sen da ailece sakso çekip kutlayın.
Doğru Söz @Turkish Power - 2 saat Önce
Adi dinsiz. Dinde yalan, dolan, talan, yağma ve iftira en ağır suçlardan. Ama sizin tek bildiginiz bunlar. Pis hırsız.
Doğru Söz @Turkish Power - 2 saat Önce
Senin ananın amı. Erdoğan Saksocusu it .
Rum Mallarına konmak için milliyetcilik tiyatrosunda oynayanlar yandı. Allah berket versin. Sahtekarlıktan hep tiksinmişimdir.