Yarın son gün

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında yerli ve milli hava araçlarıyla uçuş gösterileri de gerçekleştiriliyor. TEKNOFEST, ilk gününde 62 bin ziyaretçiyi ağırlarken, 4 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan festivalde yer alan 116 stantta, teknoloji temalı etkinlikler öğrenciler ve gençlerle buluşturuluyor.

Organizasyonda, teknoloji yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, hava araçları sergisi, planetaryum film gösterimleri, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, Türk Mukavemet Teşkilatı Milli Mücadele Sergi Alanı, uzay sergisi, XR deneyim alanı, simülasyon deneyim alanları, öğrencilerle ilk uçuş ve pedallı uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, Sahne Senin etkinliği, söyleşiler, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ziyaretçilere sunuluyor.

Etkinlik alanında TÜBİTAK standında sergilenen robot köpek AYBARS'a, ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Özel kuvvetler ekibi tahliye gösterisi gerçekleştirirken, SOLOTÜRK bir kez daha semalarda uçuş yaptı.

Ziyaretçiler festival kapsamında kurulan planetaryuma ilgi gösterdi.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, festival kapsamında kabiliyetlerini ve bunları icra ederken kullanılan çeşitli ekipmanları sergiledi.

Bu ürünler arasında yer alan "patlayıcı madde keşif ve müdahale robotları" festival alanını ziyaret edenler tarafından ilgi ve merakla izlendi.

Üstel: Burada bir tarih yazılıyor

Başbakan Ünal Üstel, eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC’yi ziyaret etti. Üstel’e ziyareti sırasında bakanlar ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Festival alanında açıklamalarda bulunan Üstel, "Kıbrıs Türk halkının gurur günü... Çünkü burada bir tarih yazılıyor" dedi.

Gençlerin bilim ve teknolojiyle buluştuğu organizasyonun önemine dikkat çeken Üstel, "Savunma sanayisi alanında Türkiye'nin gücünü bu alanda bir kez daha görüyoruz ve bundan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziler TEKNOFEST KKTC'yi ziyaret etti

TEKNOFEST'in 2. gününde Kıbrıs Barış Harekatı gazileri de alanı ziyaret etti.

Gaziler, ilk olarak Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA önünde fotoğraf çektirdi.

Uçağı yakından inceleyen gaziler, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile bir araya geldi.

TEKNOFEST alanında kurulan stantları inceleyen gaziler, katılımcılarla da sohbet etti.