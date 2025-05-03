Umutlar tükendi

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirilmesine yönelik tartışmalar devam ederken, vatandaşlar bu konuda net bir tavır sergilemiyor. Vatandaşlar, devlet adının değiştirilmesi halinde Kıbrıs sorununun çözüleceğine de pek ihtimal vermiyor.

Ne dediler?..

Tarık Hür

“KKTC’nin adının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması yönünde tartışmalar var ve bence bu bir önem teşkil etmiyor. İki isim de hemen hemen aynı gibidir. İsim değişikliği referanduma sunulursa o zaman evet mi hayır mı diyeceğime karar vereceğim. Bu isim değişikliği çözüme yönelik bir çalışma olabilir ancak ben bir çözüm olacağına inanmıyorum.”

Hasan Ali Ulu

“KKTC’nin adının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması tamamen gündemi değiştirmeye yöneliktir. İsim değişse ne olacak? Bu konu referanduma sunulursa tavrım ret yönünde olacaktır. KKTC ismi tamamdır. Bu isim değişikliği çözüme yönelik bir hazırlık değildir. Tamamen gündemi değiştirmeye yöneliktir. Kıbrıs’ta bir çözüm istiyoruz ancak ufukta öyle bir şey göremiyoruz.”

Osman Ulucasoy

“KKTC’nin isminin değiştirilmesinin ne faydası veya ne zararı olacak önce onu bilmemiz gerekiyor. Halka bir zararı varsa değiştirilmemelidir. Şu an için net bir kararım yoktur. Referanduma sunulursa ne cevap vereceğimi şu an bilmiyorum. İsim değişikliği çözüme yönelik bir hazırlık mı bilmiyorum ancak niyet varsa isim değişikliği olmadan da çözüme gidilebilir. Çözüm niyeti olmayan pürüz çıkarır. Kıbrıs’ta biraz zor ancak Reşat Akar’ın dediği gibi ‘inşallah maşallah’ bir çözüm olur.”

Ali Uçar

“KKTC’nin isminin değişmesi pek bir şey fark etmeyecektir. Kıbrıs Türk Federe Devleti olduğumuz zamanı da hatırlıyorum o günden bu güne ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması yönünde referanduma sunulursa evet derim herhalde ancak yine bir şey değişmeyecektir. Bunlar Ali Cengiz oyunudur. Böyle yapın da şöyle yapalım görüşmelerde diye birtakım oyunlar dönüyor. Görüşmelerde de nihai bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Bu isim değişikliği çözüme yönelik bir hazırlık olabilir ancak çözümü her ne kadar istesek de 5 yıl içinde köklü bir çözüm olacağını düşünmüyorum.”

Mustafa Cemmedo

“KKTC’nin adının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması yönünde tartışmalar var ancak ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kalmasından yanayım. İsim değişikliği çözüme yönelik bir hazırlık değildir çünkü öyle olması için önce iki tarafın da çözümü istemesi lazım. Bizim taraf devlet olsun da nasıl isterse olsun düşüncesindedirler. Biz şu anda kendimize devlet diyemeyiz çünkü kendi kararlarımızı kendimiz alamıyor dışarıdan yönetiliyoruz. Yakın bir zamanda çözüm görmüyorum çünkü çözüme yönelik hiçbir çalışma göremiyorum.”

Mesut Şenol

“KKTC yerine Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması tartışılıyor. Biz 1963 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağından vazgeçmeyecektik. Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağımızın yanında Türkiye’nin bayrağını da koyacaktık. Biz Kıbrıs Cumhuriyeti’nden vazgeçtiğimiz gün kaybettik. İsim değişikliği bize uluslararası tanınma getirecekse bir sıkıntı yoktur. KKTC’nin isminin değişmesi Rumların da gönlünü okşamak ve çözüme katkısı olması adına tartışılıyor olabilir. Çevremizde hızla değişen olaylar ve yaşanan gelişmeler beni yakın bir gelecekte çözüm olacağı yönünde umutlandırıyor.”

Arzu Çakıca

“KKTC’nin isminin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirilmesine bence hiç gerek yoktur. 50 sene var bu ülkede hiçbir şeyi değiştirmediler ismi değişince ne olacak? Bu konu referanduma sunulursa tavrım KKTC olarak kalması yönünde olacaktır. Bu isim değişikliğinin çözüme yönelik bir hazırlık olduğunu hiç düşünmedim. Bu memlekette çözüm olacağına yönelik de hiçbir inancım yoktur.”

Yusuf Vurana

“KKTC yerine Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması tartışılıyor. Bu konu referanduma sunulursa tavrım KKTC olarak kalmasından yana olacaktır. Bu isim değişikliğinin çözüme yönelik bir hazırlık olduğunu düşünmüyorum. Kıbrıs’ta bir çözüm olacağına da inanmıyorum çünkü bunca senedir çözülmedi bundan sonra da çözülmez.”

Ali Yakar

“KKTC yerine Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması yönünde tartışmalar yapılıyor. Kıbrıs Türk halkının yararına olacaksa değiştirilsin ancak halkın yararına bir durum getirmeyecekse değiştirilmesini istemiyoruz. Şu an için içeriğini bilmediğimiz için bir şey diyemiyoruz. Bir ülkenin ismi üçüncü kez değiştirilecek o nedenle iyi düşünülmesi gerekiyor. Bu konu referanduma sunulduğunda içeriğini tam öğrenirsek ona göre tavrımızı ortaya koyacağız. İsim değişikliği çözüme yönelik bir hazırlık da olabilir ancak bence çözüm olmayacaktır.”

Kamil Birkaya

“KKTC yerine Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olması tartışılıyor. Ben aslında KKTC’yi tasvip etmiyorum çünkü kısaltması güzel bir anlam ifade etmiyor o nedenle değiştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu isim değişikliği çözüme yönelik bir hazırlık olabilir ancak Kıbrıs’ta bir çözüm olacağına inanmıyorum aksine böyle giderse bir gün bir savaş olabilir diye düşünüyorum.”