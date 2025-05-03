Tarihi olay

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açılacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü ziyaretinde uluslararası ilişkilerin de ele alınacağını açıkladı.

Yaklaşık 3 yıllık yapım aşamasının ardından inşası tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi, bugün açılacak.

Açılışa, öğle saatlerinde KKTC’ye gelmesi beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyarete ilişkin şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın (Bugün) KKTC'yi ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret kapsamında, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacak ve TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacaklardır. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirecek, görüşmelerde Kıbrıs davası başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."

Bu arada KKTC’ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek olan Erdoğan, eski Ercan Havalimanı’nda önceki gün başlayan TEKNOFEST KKTC’yi de ziyaret edecek.

TEKNOFEST ödül törenine katılacak ve festivali ziyaret edecek olan Erdoğan, daha sonra Ada’dan ayrılacak.

İnşası 3 yıl sürdü

Açılışı yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesinin inşasına 639 bin 475 bin metrekarelik bir alanda 2022'de başlandı.

Yerleşkede toplantı salonları, konferans salonu, geniş bir kütüphane ve yemek salonu bulunuyor.

Kompleksin içinde yer alan Millet Bahçesi'nde oturma alanları, futbol sahası, cami, tenis kortu ve kaykay pisti bulunuyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığının yeni yerine taşınmasıyla mevcut tarihi binanın, müze haline getirilecek.

Türkiye tarafından KKTC'de yapılan yerleşke ile tüm devlet kurumlarının çalışma alanları genişlerken Lefkoşa'da farklı noktalarda faaliyet gösteren kurumların da bir araya toplanması hedefleniyor.

639 bin 475 metrekare alana inşa edilen yerleşkede, 600 kişilik 2 konferans salonu, 52 çalışma ofisi, toplantı salonları, yemekhane ve kafeterya, Meclis binasında ise 157 kişilik Genel Kurul Salonu, Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu, 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref ve toplantı salonları ile 52 milletvekili odasının bulunuyor.

