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Tarihi olay

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü ziyaretinde uluslararası ilişkilerin de ele alınacağını açıkladı

Tarihi olay
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Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla açılacak. 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü ziyaretinde uluslararası ilişkilerin de ele alınacağını açıkladı.
Yaklaşık 3 yıllık yapım aşamasının ardından inşası tamamlanan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi, bugün açılacak.
Açılışa, öğle saatlerinde KKTC’ye gelmesi beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyarete ilişkin şu bilgileri verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın (Bugün) KKTC'yi ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaret kapsamında, yapımı tamamlanan KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık ve Millet Bahçesi'nin bulunduğu yerleşkenin açılışını yapacak ve TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılacaklardır. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile de görüşme gerçekleştirecek, görüşmelerde Kıbrıs davası başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır."
Bu arada KKTC’ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek olan Erdoğan, eski Ercan Havalimanı’nda önceki gün başlayan TEKNOFEST KKTC’yi de ziyaret edecek.
TEKNOFEST ödül törenine katılacak ve festivali ziyaret edecek olan Erdoğan, daha sonra Ada’dan ayrılacak.

İnşası 3 yıl sürdü
Açılışı yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesinin inşasına 639 bin 475 bin metrekarelik bir alanda 2022'de başlandı.
Yerleşkede toplantı salonları, konferans salonu, geniş bir kütüphane ve yemek salonu bulunuyor.
Kompleksin içinde yer alan Millet Bahçesi'nde oturma alanları, futbol sahası, cami, tenis kortu ve kaykay pisti bulunuyor.
KKTC Cumhurbaşkanlığının yeni yerine taşınmasıyla mevcut tarihi binanın, müze haline getirilecek.
Türkiye tarafından KKTC'de yapılan yerleşke ile tüm devlet kurumlarının çalışma alanları genişlerken Lefkoşa'da farklı noktalarda faaliyet gösteren kurumların da bir araya toplanması hedefleniyor.
639 bin 475 metrekare alana inşa edilen yerleşkede, 600 kişilik 2 konferans salonu, 52 çalışma ofisi, toplantı salonları, yemekhane ve kafeterya, Meclis binasında ise 157 kişilik Genel Kurul Salonu, Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu, 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref ve toplantı salonları ile 52 milletvekili odasının bulunuyor.
 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 5 saat Önce

"İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü ziyaretinde uluslararası ilişkilerin de ele alınacağını söylüyor." !
Ulan bizim uşaklar her hafta Külliyede emirlerinize amade. Her gün sizden emir alıyor. Bu konu bugunkü şovda mı konuşulur! Senin bu ifaden yalan dolan ve sadece Ruma ve onun işbirlikçilerine GÜYA sallama. Bence sadece CEHALETE SALLAMA.

Öz
Öz - 5 saat Önce

K/Türklere hiç bir getirisi olmayan, yıllık giderleri ile altından kalkamayacağı, “Adı büyük, kıçı oyuk” bir yapı. K/Türkler istemiyoruz deseler de, kendilerine zorla kabul ettirilen bir yapı. Artık meclis, Kıbrıslıların meclisinden, zorla RTE nın meclisi oluyor.

Doğru Söz
Doğru Söz @Öz - 4 saat Önce

Bu millet kuş beyinli. Daha Hala Sultanın elektrik borcu kaosu bitmeden sırf güneyden geçenler görsün diye yapılan bu Cami, millet bahcesi ve külliyeninkini kim ödeyecek. Cami giderleri camiye gidenler tarafından karşılanmalı. Almanyadakı gibi. Adaletli olan bu.

Tumer altan
Tumer altan - 2 saat Önce

Kulliye var demokrasi kanatlandi.Yurt disina kacti

Doğru Söz
Doğru Söz - 5 saat Önce

Kimsenin siklemediği KaKaTC nin Cumhurbaşkanı Uluslararası iliskileri ele alacaklarmıııııış! İsrail, ABD, AB, Ingiltere ve Rumle işbirliği yapanlar şimdi boku yedi!!!!!!!!!!! Hadi bakalım!!!!!!!!

Turkish Power
Turkish Power - 59 dakika Önce

Palikarya ingiliz saksocularına ladyboylara Londra’da masörlük çorbacılık yapıp kendini İngiliz zannedenlere acı acı giriyor ulan itler maaşını 13. Maaşını mesaini bokunu püsürüğünü Türkiye gönderiyor 5 kuruşluk faydanız yok iş güç palikarya ingiliz orospuluğu demokrasi gitmişmiş ulan itler önce Avrupa emperyalizminin sömürgeciliğini BM deki 5li çeteyi senin demoktat dediğin itlerin Mısır Tunus darbelerini niye desteklediğini Bosna Ruanda burundi Karabağ Keşmir doğu Türkistan Filistin’de bunların niye demokrat olmadıklarını ne bok yediklerini araştır oku kime göre neye göre demokrası itoğlu itler hangi ülke yönetici bunların emperyalist planlarına sömürüsüne çıkarlarına karşı çıkarsa diktatör antidemokrat olur siktirolun gidin kimsenin sikinde değilsiniz

Doğru Söz
Doğru Söz @Turkish Power - 56 saniye Önce

Anırmandan bellidir kime girdiği it Turkish Powerless. İsrail yine yardım gemisi vurdu senin Dünya Liderin(!) Erdogan yine etkisini gösterdi! Etkisiz eleman etkisi canım!...

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