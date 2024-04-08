Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kontrol edilen bin 633 araç sürücüsünden

459’u rapor edildi. Denetimlerde 3 sürücü tutuklandı ve 30 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, trafik ekipleri tarafından ülke genelinde önceki gün yapılan trafik denetimleri sonucun toplam bin 633 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 459 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklandı ve 30 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

“255’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 47’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, dokuzu emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, beşi sigortasız araç kullanmak ve 113’ü diğer trafik suçları.”

Kaçaklar da yakalandı

Öte yandan ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda, KKTC’de yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2024, 09:54