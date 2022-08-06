3 yıl sonra ortaya çıktı

Suna ERDEN

Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nin yürüttüğü soruşturma neticesinde, Güzelyurt Telefon Dairesi muhasebe personeli olan Dilek Asova ile Zehra Çizer’in, 2019 yılından itibaren 256 bin TL para sirkat ettiklerinin tespit edildiği ileri sürüldü. Haber Güzelyurt bölgesinde şok etkisi yaratırken, zanlılar dün tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinde görevli polis memuru Bora Çelebi, Güzelyurt Telefon Dairesi muhasebe bölümünde çalışan zanlılar Dilek Asova ve Zehra Çizer’in , 2019 ile 2022 yılları arasında gün sonu işlemlerini birçok kez evrakta sahteleme yaparak temin edilen paranın eksik gösterilmesini sağladıklarını anlattı. Zanlıların, Gelir ve Vergi Dairesine 256 Bin 96 TL nakit parayı göndermeyip zimmetlerine geçirdiklerinin tespit edildiğini söyleyen polis, şikâyet üzerine mahkeme emri ile zanlıların tutuklandığını söyledi.

7 kişinin ifadesi alındı

Polis, soruşturma kapsamında, 7 kişiden ifade alındığını sayının artabileceğini belirterek Telefon Dairesinde Maliye’den atanan müfettişlerin teftişinin devam ettiğini aktardı. Zimmete geçirilen miktarın artabileceğine de vurgu yapan Çelebi, zanlıların soruşturma maksatlı 3’er gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın ciddiyetine değinerek polisin bu aşamada süreye ihtiyacı olduğunu zanlıların soruşturmanın selameti açısından 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022, 11:12