300 Euro alacaktı

Güney Kıbrıs’tan temin ettiği kokain türü uyuşturucu maddeyi 300 Euro karşılığında Kuzey Kıbrıs’taki bir şahsa vermek üzere anlaşan Bulgaristan uyruklu Yüksel Mitev amacına ulaşamadan yakalandı.

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda 100 gram kokainle yakalanan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

İfadesinde kurye olduğunu itiraf eden zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alındı.

Soruşturmayı yapan polis, 30 Ocak 2025 tarihinde Narkotik ve Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda zanlının Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde çekici araç içerisinde tespit edildiğini söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada yolcu koltuğunun altında 2 ayrı naylona sarılı 100 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini; uyuşturucuyu telefonla irtibat kurduğu Rum kesimindeki bir şahıs aracılığı ile aldığını, kuzeyde bir şahsa yine güneydeki şahsın yönlendirmesi ile teslim edip, bu iş karşılığında 300 Euro alacağını söylediğini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu kaydeden polis, ele geçirilen maddenin de analize gönderileceğini söyledi. Polis memuru, zanlının uyuşturucu aldığı şahıs ile teslim edeceği şahsın arandığını da belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme 3 günlük ek süre talebini onayladı.

