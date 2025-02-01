‘Kısa bir mola’

Ömer KADİROĞLU

İlk ve orta dereceli okullarda 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın birinci dönemi dün tamamlandı.

23 Eylül'de başlayan eğitim öğretim yılında; İlköğretim, Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim dairelerine bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 62 bin öğrenci, karnelerini alarak 16 günlük yarıyıl tatiline girdi.

Aileler çocuklarının karne sevincine ortak olurken, devlet okullarında birçok eksiklik olduğunu ifade etti. Aileler, yetkililerin yarıyıl tatilinde eksiklikleri gidermesini talep etti.

Bu arada Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele’de Şehit İlker Karter İlkokulu ile Bekirpaşa Lisesi’nde karne dağıtım törenlerine katıldı.

Ne dediler…?

Esra Çinerkan

“Çocuğum devlet okulunda birinci sınıfa gidiyor. Ben okulumdan ve öğretmenlerimizden çok memnunum ancak çocuğumun gittiği okulda çocukların bahçede oynayacakları oyun alanı henüz tamamlanmış değil, o nedenle okulun bir eksiği olarak bunu söyleyebilirim. Şubat tatiline girildi ancak tatil için bir tatil planı yapamadık. Eşim tek çalışıyor ve geçim sıkısı yaşandığı için tatil planı yapamadık.”

Tahsin Aydın

“Çocuğum ortaokul birinci sınıfa gidiyor. Okuldan aldığı eğitimden memnunum. Ülkede kontrolsüz artan özel okullar ticarethaneye döndüğü için devlet okullarını daha başarılı görüyorum. Okullardaki öğretmenlerin çalışma şartları, okulların fiziki yapısı, binaların yetersizliği ve benzeri durumlar eğitimi olumsuz etkiliyor. Bu sorunların okullardaki yöneticiler veya öğretmenlerle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bu ülkede eğitim sisteminde ve eğitim politikasında sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Ülkeyi yönetenlerin güttüğü eğitim politikasından memnun değiliz. İşlerimizden dolayı Şubat tatili için bir plan yapmadık.”

Aygün Töğün

“Çocuğum devlet okulunda ikinci sınıfa gidiyor. Okulumuzdaki öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizden memnunuz ancak genele baktığımızda eğitim konteyner sınıflarda devam ediyor ve bu durum bence çok yanlıştır. Şubat tatilinde planımız eğlenceli bir şeyler yapmak ve müzeleri gezmektir. Ada içindeyiz çünkü bugünkü şartlarda ne yazık ki yurt dışına bir tatil planı yapmak pek mümkün değildir.”

Emine Yıldızlı

Özel eğitime giden çocuğum var ve ben çocuğumun aldığı eğitimi yetersiz buluyorum. Sağlık sorunları nedeniyle düzenli gidemiyoruz ancak gittiğim zamanlarda da memnun edici bir eğitim bulmuyorum. Genele de baktığımda aynı şeyleri söyleyebilirim çünkü benim diğer çocuklarım da okula giderken aldıkları eğitim pek memnun edici değildi. Şubat tatili için bir plan yapmadım zaten çocuğum yürüyemiyor ve konuşamıyor. Onu bahçelere çıkarıp müziği çok sevdiği için birlikte müzik dinleyeceğiz.”

Edibe Karataş

“Üç çocuğum var ve özele gücümüz yetmediği için devlet okuluna gidiyorlar. Eğitim de sağlık da bu ülkede düzgün değildir. Çocuklarımın aldığı eğitimde eksiklik görüyorum. Öğretmenlerde bir suç yok bu ülkeyi yönetenlerde suç var. Okullarda o kadar çok sıkıntı var ki yapısal sıkıntılardan mı çocukların aldığı eğitime mi değinelim bilemiyorum. Çocuklar Şubat tatiline girdi ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir tatil planı yapamadık. Şubat tatilini evimizde geçireceğiz.”

Kadir Erbil

“Çocuğum devlet okulunda eğitim alıyor. Devlet okullarından alınan eğitim ne iyi ne de kötü. Okuldan sürekli bir şeyler isteniyor. Eğitim noktasında ise depremden bu yana çocuklar konteyner sınıflarda eğitim alıyor ve bu çok yanlış bir durumdur. Yapacakları tadilat ve güçlendirme yerine sıfırdan okullar yapsalar daha iyi olacaktı. Kaldı ki okullar açılmadan bir ay önce başlayan tadilatlar öylece bırakıldı ve çocuklar konteyner sınıflarda eğitime mecbur bırakıldı. Çocuklar Şubat tatiline girdi ancak ne yazık ki bir tatil planı yapamadık. Ekonomik sıkıntılar ve tek çalışıyor olmam nedeniyle bir yere tatil planı yapamadık. Bir diğer sıkıntı ise özel günler ve tatillerde uçak biletlerinin çok fazla yükselmesi de tatil planı yapamamamıza neden oluyor. Yurt içinde belki iki gün onları gezdiririm hepsi bu kadar.”