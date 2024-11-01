Ağır suç işledi

Gönyeli'de birlikte yaşadığı ev arkadaşını darp ettiği, zorla kaçırdığı ve 10 bin lirasını çaldığı gerekçesiyle yargılanan Serhat Doğan hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde ceza yasasının en ağır suçu ola soygun başta olmak üzere 3 davadan yargılanan sanık, 3 yıl hapse mahkum edildi.

Kararda sanığın “soygun, şiddet kullanma tehditti ve ciddi darp” suçlarından yargılandığı belirtilerek, olgular aktarıldı.

Kararı okuyan yargıç, olayın 5 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Gönyeli'de sanık ile B.U.’nun birlikte yasladığı evde meydana geldiğini söyledi.

Yargıç, sanığın ikametgahın salonu içerisinde B.U.’nunboğazını sıktığını, yüzüne vurarak ciddi bir şekilde darp ettiğini, korkutup "bana para vereceksin" diyerek, zorla KH 557 plakalı araç içerisine bindirip, Girne'ye götürdüğünü açıkladı.

Yargıç, sanığın Girne’de kripto para cüzdanından aktardığı toplam 10 bin TL alarak soygun suçunu işlediğini söyledi. Soygun suçunun ömür boyu, zorla insan kaçırma suçunun 7 yıl hapis öngördüğünü kaydeden yargıç, bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti. Bu tür suçların yaygınlaştığına vurgu yapan yargıç, sanığın şiddet kullandığını, tehdit ettiğini, ev arkadaşının boğazını sıktığını belirtti.

Yargıç, alacağı olduğu için bu suçları işleyen sanığın, bir hukuk devletinde kaba kuvvetle hareket edilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Yargıç, sanığın davalarını kabul etmesini ise lehine değerlendirdiklerini ifade ederek, 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

