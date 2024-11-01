Soruşturma bitmedi

Girne’de araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu bulunarak, tutuklanan İzzet Çağatay ve Ümit Ergün Şeytanoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 26 Ekim 2024 tarihinde saat 18.50 raddelerinde Girne’de Gür Sokak üzerinde NL 939 plakalı araç içerisinde tespit edilen zanlıların üzerlerinde ve araçlarında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada, İzzet Çağatay’ın giymekte olduğu pantolonun sol cebi içerisinde yaklaşık 84 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Polis, İzzet Çağatay ve Ümit Ergün Şeytanoğlu’nun suçüstü hali gereği tutuklandıklarını ifade etti. Polis zanlıların 27 Ekim tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Polis, zanlıların uyuşturucu maddelerin kimden temin ettiğine dair tespit için telefonlarının ve kamera görüntülerinin inceleneceğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.