Omuzunu kırdı

Lefkoşa’da meydana gelen olayda 23 yaşındaki Tuğba Diken, sabahın erken saatlerinde eline geçirdiği demir çubukla çok sayıda araca zarar verdi.

Zanlı kendisine tutuklamaya gelen polislere de saldırarak, birinin omuzunun çıkmasına neden oldu.

Tutuklanan zanlı, dün mahkemeye çıkarılarak, duruşmada olgular aktardı.

Polis, olayın 31 Ekim 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında Lefkoşa Devlet Hastanesinin önünde bulunan Doktor Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının yüksek sesle bağırıp çağırmak sureti ile rahatsızlık yaptıktan sonra yerde bulmuş olduğu demir boru ile saldırıya geçtiğini açıkladı.

Polis, zanlının boruyla şehir içi otobüslerine ait bilet kesme kabininin sol yan camını, seyyar simit arabasının camlarını kırdığını belirtti. Polis, zanlının bir öğrenciye ait park halindeki Opel Vectra marka aracın arka camını, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedaviler Kurumu'na ait RHA 4474 plakalı park halindeki Ford Fiesta marka aracın arka camını, RHA 3056 plakalı Citroen Relay marka park halindeki van aracın arka camını kırdığını da söyledi. Polis memuru, zanlının ayrıca henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen EJ 767 plakalı Mercedes marka aracın sol dikiz aynasını da boruyla kırdığını dile getirdi.

Polis, zanlının olay yerine gelen ve kendisini tutuklamaya çalışan ekiplerin görevini yapmasını engelleyip, birini sağ kolunun omuz kısmından çıkmasına sebebiyet vererek, memuru darp ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, benzer suçlardan birçok sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.