"30’luk zam toplumsal yıkım olur"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ın, 2019’dan bu yana zam yapılmadığı gerekçesiyle fiyatların en az yüzde 30 oranında artırılmasını öngören açıklaması sadece sivil toplum örgütü ve sendikaların değil vatandaşların da büyük tepkisini çekti.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve pandemi sürecindeki olumsuzluklar nedeniyle darboğaza girdiklerini söyleyen vatandaşlar, elektriğe yapılması muhtemel zamla birlikte toplumsal bir yıkım yaşanacağını söyledi. Mevcut durumda değil yüzde 30’u, yüzde bir zammı bile kaldıramayacaklarını ifade eden vatandaşlar, Bakanlar Kurulunun bu artış talebini kabul etmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Diyalog’un görüşüne başvurduğu vatandaşlar, zamlı elektrik faturalarını ödeyemeyeceklerini, birçok evin elektriksiz kalacağını söyleyerek konunun bir kez daha değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Dar gelirli bir vatandaş, “Elektrik kurumu zararda olduğu için yüzde 30 bir artış öngördüklerini açıkladılar, ancak bizim gibi özel sektörde asgari ücretle çalışanlar bu halde bile elektrik faturalarını ödeyemezken artış olursa nasıl ödeyecekler Allah bilir. Ekonomi ve Enerji Bakanı piyasayı ucuzlatacağını söylemişti ancak şu an tam tersi uygulanıyor ve halk isyana doğru gidiyor. Dar gelirli vatandaşlar elektriğe yapılacak bir zam karşısında faturalarını hiç ödeyemeyecekler” dedi…

Vatandaş ne dedi?

Ünal Hurullular:

Elektrik faturam geçen ay da bu ay da 400 civarı geldi. Elektrik Kurumu bir açıklama yaparak kurumun zararda olduğunu ve yüzde 30 bir artış öngördüklerini açıkladılar. Her zaman kurumun zarar ettiğini açıklıyorlar ancak vatandaşın zararını kimse hesaba katmıyor. Pandemi ile birlikte birçok insan işsiz kaldı alım gücünü kaybetti ancak bunları düşünen yok. Devlet ancak da zam yapıyor. İlk önce halkın karnının doyması gerekiyor. Böylesi bir süreçte her dakika zam açıklaması yapılması kesinlikle kabul edilir değildir. Bu devlet resmen halkı isyana teşvik ediyor. Evine yiyecek alamayan insan elektriğini nasıl ödeyecek? Eğer zam yapılırsa çok sayıda insan elektriklerini ödeyemeyecek ve kesintiler başlayacak. Bu kesinlikle kabul edilir bir durum değildir.”

Kamil Birkaya:

Bu ay 583 TL elektrik faturam geldi. Geçtiğimiz ay 180 TL elektrik gelmişti. Bu işi nasıl hesaplıyorlar bilmiyorum ancak kullanılan elektrikli cihazlar aynı ancak her ay farklı rakamlarla karşılaşıyoruz. Elektrik Kurumunun zararda olduğu ve bu nedenle de elektrik fiyatına yüzde 30 bir artış yapılmasının öngörüldüğü açıklandı. Halk bu yapılanlara karşı susmaya devam ettiği sürece daha da fazlası olacaktır. Bizi öyle bir hale getirdiler ki artık zam yapmadıkları zaman tuhaf hissediyoruz. Elektriğe bir zam yapılırsa çok sayıda insan elektriğini ödeyemeyecek. Asgari ücret ortada ve insanlar çocuklarını mı, kirasını mı, suyunu mu, yoksa elektriğini mi düşünecek? Bunca yıldır hep geriye geriye gidiyoruz hiç ileri bir adım atamadık. Ben 71 yaşındayım, bu memlekette refahı ne gördüm ne de duydum. Keşke bugün Cemaat Meclisi dönemine dönebilseydik. O zaman insanlar daha refah, daha huzurlu ve daha bağlıydılar.

Suphi Özpaşa:

Ben evime solar sistem kurduğum için bu ay sadece 43 TL Elektrik Kurumuna bir ödeme yaptım. Kendi elektriğimi kendim üretiyorum ancak normal fatura ödeyecek olsaydım. Bin 600 lira ödeyecektim. Elektrik Kurumu zararda olduğu gerekçesi ile yapmayı düşündükleri yüzde 30’luk düzenlemeyi daha önce yapmış olsaydı belki bugün yüzde 30 değil daha az bir artış olurdu. Geçmiş dönemlerde bu gibi artışları karşılıyorlardı ancak şu an karşılanmıyor. Eğer bir artış uygulanırsa mevcut haliyle faturalarını ödeyemeyen vatandaşlar hiçbir şekilde ödeme yapamayıp elektriksiz kalacaklar…

Serdar Altıparmak:

Elektrik faturamız bu ay bin 200 lira geldi. Geçtiğimiz ay 850 TL gelmişti. Sıcaklar nedeniyle klimaları kullanıyoruz ve bu artışın ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Kıb-Tek yaptığı açıklamayla kurumun zararda olduğu ve bunu giderebilmek adına yüzde 30’luk bir artış öngördüklerini belirttiler. Kurumun zararda olup olmadığını elbette ki onlar biliyor ancak bir artış yapılırsa bu birçok vatandaşı olumsuz yönde etkileyecektir. 4 kişilik bir aile asgari ücretle nasıl geçinebilir bunu açıklasınlar. Bir anda yüzde 30 bir artış kabul edilir değildir…

Rüstem Küçüker:

Ben solar sistem kurdurttum ve bir buçuk yıldır elektrik faturası ödemiyorum. Çocuklarım evde ve buna bağlı olarak yaklaşık elektrik kullanımın bin 500 TL civarındadır. Elektrik Kurumu zararda olduğu ve yüzde 30 bir artış öngördüklerini açıkladılar ancak bizim gibi özel sektörde asgari ücretle çalışanlar bu halde bile elektrik faturalarını ödeyemezken artış olursa nasıl ödeyecekler Allah bilir. Ekonomi ve Enerji Bakanı piyasayı ucuzlatacağını söylemişti ancak şu an tam tersi uygulanıyor ve halk isyana doğru gidiyor. Dar gelirli vatandaşlar elektriğe yapılacak bir zam karşısında faturalarını hiç ödeyemeyecekler…

Yelda Hoca:

Bu ay elektrik faturamız bin TL geldi. Geçtiğimiz ay 560 gibi bir fatura gelmişti. Evde yaşlı babam var ve klimayı açmak zorundayız. Elektrik faturalarımızı ödemekte sıkıntılar yaşıyoruz. Bir asgari ücretli elektriğe bin TL verirse temel ihtiyaçlarının geriye kalanını nasıl alabilecek? Bir vantilatör aldım ve sabah hava serinken onu sıcak olunca da klimayı kullanacağız. Yüzde 30 zam yapılmasının düşünüldüğünü açıkladılar ancak bu gerçekten çok yanlış bir düşünce oldu. İnsanlar evlerine ekmek götüremez durumdayken elektriğe zam yapılmasının kabul edilir olmadığını belirtmek istiyorum. Yakıt alımı için bunu yapıyorlar ancak tahsilat yapamadıkları yerlerden önce alsınlar da ona göre yüzde 30 değil de daha düşük rakamlar uygulanır. Eğer bir artış olursa sanırım artık elimize birer yelpaze alıp serinlemeye çalışacağız…

Sevcan Biçercioğlu

Geçtiğimiz ay elektrik faturamız ev ve mandıranın toplam 3 bin 800 liradır. Elektrik faturamızın şu anki haliyle bile ödemekte zorluklar yaşıyorken kurumun zarar ettiği gerekçesi ile yüzde 30 zam öngörmeleri bence çok çok yanlış bir karardır. Eğer bu artışı yaparlarsa bence aile huzursuzlukları da yaşanacaktır. Bu noktada yetkililerden bu artış konusunu bir daha düşünmelerini istiyoruz…

Ömer Çalıkuşu:

Elektrik faturamız bu ay 394 TL geldi. Geçtiğimiz ay 500 TL gelmişti. Biraz tasarruf yapmaya çalıştık çünkü bu zamanda her gün fiyatlar artıyor ve mecburen kemerleri sıkıyoruz. Dün Elektrik Kurumu yüzde 30’luk bir artış öngördüklerini açıkladılar ancak bu kesinlikle kabul edilir değildir. Daima böyle bir ses geldiğinde muhakkak artış arkasından gelir. Ödeme yapmadığımız zaman kesildiği için eğer bir artış olursa çocuklarımıza aldığımız meyve ve sebzeden kısmak zorunda kalacağız. Hâlbuki kamu harcamalarından kısılarak bu gibi zamlar böylesi bir süreçte vatandaşa yansıtılmaması gerekiyor. Bir kez daha düşünmelerini istiyoruz…

Nevzat Öznel:

Bu ay 890 TL elektrik faturası geldi. Geçtiğimiz ay 300 civarında fatura ödedim. Havaların sıcak olması nedeniyle klimaları kullanmaya başladık diye bu rakam arttı. Pandemi nedeniyle alım gücü çok düştüğü için çok sayıda insan faturalarını ödeyemeyecek. Elektrik kurumu yüzde 30 bir artış öngördüğünü açıkladı ancak bu artışın yapılması bir nevi felaket olacaktır. Elektriğe gelecek artış birçok alandaki ürünlerin de fiyatlarının artmasını sağlayacaktır. Böylesi bir süreçte elektriğe böylesi bir artış yanlış bir uygulama olur…

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2021, 11:28