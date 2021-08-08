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İskele’yi üzen veda

Büyükkonuk’un sevilen isimlerinden Zeki Uzbahalı yaşamını yitirdi

İskele’yi üzen veda
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Hüseyin ÇİÇEK
İskele’ye bağlı Büyükkonuk’ta dün üzücü bir gün yaşandı. Köyün sevilen isimlerinden Zeki Usbahalı 85 yaşında yaşama veda etti. Köyün büyüklerinden olan ve herkes tarafından sevilen Usbahalı, bir süredir sağlık problemleri ile boğuşuyordu.
Köyde neşeli ve şakacı kişiliği ile de bilinen Usbahalı’dan geriye 3 evlat kaldı. Usbahalı’nın ölümü Büyükkonuk ve çevre köylerde de büyük üzüntü yarattı.

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