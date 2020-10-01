‘Halkı aldatmayın’

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Arıklı, “Adaylar, federasyon konusundaki muğlak ifadelerini netleştirmeli” dedi

‘Halkı aldatmayın’
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı,  Cumhurbaşkanı adaylarının federasyon konusundaki muğlak ifadelerini netleştirip, bu konuda ne düşündüklerini, seçilmeleri halinde federasyon görüşüp görüşmeyeceklerini kamuoyuna açıklamalarını istedi. 
Arıklı yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaştığı bu günlerde, özellikle Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ve CTP Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman dışındaki diğer adayların, federasyon konusunda halkın aldatılmaması açısından net ifadeler kullanmaları gerektiğini kaydetti. 

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Arıklı, ayrıca “federasyon görüşeceğini” söyleyen ve “ucu açık olmayan görüşmelerden” bahseden Akıncı ve Erhürman’ın da, yarım asırdır sürdürülen bu görüşmelerin devam etmesi halinde, kendilerinin ön gördüğü zaman sınırının ne olduğunu, bu sürenin sonunda başarısız olunması halinde hangi alternatifi gündemlerine alacaklarını açıklamalarını istedi. 
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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