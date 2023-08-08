36 ay hapislik

Girne’de 2023 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen operasyonda tasarrufunda 136 gram uyuşturucu bulunan Emmanuel Kazadi hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 36 ay hapse mahkum edildi.

Kararı açıklayan ağır ceza yargıcı, uyuşturucu suçlarının giderek attığını ve kamu sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Yargıç, uyuşturucu suçlarını işleyenlere kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Sanığın tasarrufunda bulunan miktarın külliyatlı olduğuna değinen Yargıç, bu miktarın tasarruf amacının kişisel kullanım olmadığının görüldüğünü belirtti.

Yargıç, sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup 36 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.