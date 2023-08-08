Araç içinde çıldırdı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz Perşembe gecesi iğrenç bir olayın yaşandığı ileri sürüldü. İddiaya göre Hakan Karazor isimli zanlı, teyzesinin 29 yaşındaki kızına, kendi aracı içerisinde cinsel saldırıda bulundu. Zanlının teyzesinin kızının göğüslerini okşadığı, kalçalarına dokunduğu ve saçlarını çekerek darp ettiği öne sürüldü.

Hakkında iki ayrı suçlamayla soruşturma başlatılan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Kol, zanlının, 3 Ağustos 2023 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, kendi aracı içerisinde, 29 yaşındaki G.A. isimli kadının göğsünü sıkmak ve erkeklik organını kalçalarına sürtmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu ve saçlarını çekip, kollarını sıkarak darp ettiğini açıkladı. Polis, şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydetti. Alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının aracıyla olay yerine giderken ve dönerken kullandığı güzergâhlara ait Kent Güvenlik Kamerası görüntülerinin inceleneceğini söyledi. Polis memuru Gökhan Kol, alınacak ifadeler, incelenecek görüntüler olduğunu belirterek, hakkında cinsel saldırı ve darp suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.