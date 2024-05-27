364 sürücüye ceza yazıldı

Polisin önceki gün gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 364 sürücü rapor edildi. Kontrollerde 46 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 2 bin 313 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 364 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklandı ve 46 araç ise trafikten men edildi.

Sürücülerin 140’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 113’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, biri tehlikeli sürüş yapmak ve 62’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.