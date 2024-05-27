El birliğiyle temizlik yapıldı

Çevre Koruma Dairesi Lefkoşa, İskele, Güzelyurt, Lefke ve Mağusa Birimi personeli farklı farklı bölgelerde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Lefkoşa birimi Fuar Alanı’nda, Güzelyurt Birimi Yayla-Güzelyurt anayol kenarında, Lefke birimi Cengiz Topel Anıt bölgesinde, Mağusa ve İskele birimi Gülseren Göleti bölgesinde temizlik etkinliği faaliyeti gerçekleştirdi. Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu'nun Lefke ve Güzelyurt etabı Lefke yeni çevre yolu çemberi ve Kalkanlı Piknik Alanı’nda yer aldı. Lefke’de önceki gün saat 10.00’da başlayan maratona, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ile Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da katıldı. Güzelyurt’taki etkinliğe ise Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş ile Çevre Koruma Dairesi personeli yer aldı.

Düzenlenen etkinliğin temel amacının çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak olduğu ifade edilen açıklamada, halkın daha fazla çevre bilincine sahip çıkmasını sağlamanın da birincil hedefler arasında olduğu kaydedildi.

Çevre Koruma Dairesi'nin, atıkların çevreye atılmamasına dikkat çekmek amacıyla yaptığı bu etkinlikleri her perşembe günü sürdürdüğü, bu etkinliklere katılmak isteyen sivil toplum kuruluşlarının da Çevre Koruma Dairesi ile irtibata geçip, farkındalık etkinlikleri düzenlemek için aktif rol alabilecekleri belirtilerek, “Temiz bir çevre için, doğayı korumak hepimizin görevi” denildi.



