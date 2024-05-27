Ercan’dan çıkamadılar

Rus uyruklu Denis Ermakov ve Andrei Naumenko, internet üzerinden tanışıp, irtibata geçtikleri 37 yaşındaki adamı kripto para satmak için evlerine davet edip, ellerini, ayaklarını, ağızını bağladıktan sonra darp ederek, parsını çaldı. Rus uyruklu 37 yaşındaki adamın 16 bin dolar ve bin lirasını çalan iki zanlı, ülkeden çıkış yapmak üzereyken Ercan-Antalya uçağında tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, olayın 25 Mayıs 2024 tarihinde, saat 15.00 sıralarında zanlıların Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi adresindeki ikametgah içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlılar Denis Ermakov ve Andrei Naumenko’nun nakit para karşılığı kripto satmak için ikametgahlarına davet ettikleri İskele’de sakin A.O'yu (E-3) ciddi şekilde darp ettiklerini, ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandıyla bağlayarak tasarrufunda bulunan 16 bin Amerikan Doları ve bin Türk Lirası nakit parayı çaldıklarını açıkladı.

Polis zanlıların incelenen kamera görüntüleri ve A.O.’nun kendilerini telefon kamerasıyla kaydetmesi sonucu tespit edildiğini ve arama başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis yapılan ileri soruşturmada zanlıların taksiyle Ercan Havaalanına gittiklerinin tespit edildiğini ve temin edilen tutuklama emri ile Antalya uçağına binmek üzereyken tutuklandıklarını kaydetti.

Polis, tutuklanan zanlıların sözlü beyanları olduğunu, bu beyanların araştırılması gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün süre talep etti.

Mahkeme, haklarında soygun ve ciddi darp suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.