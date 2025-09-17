43’ü kadın 6’sı çocuk

Lefkoşa’da bulunan Merkezi Cezaevi’nde 6’sı çocuk, 43’ü kadın 756 kişi bulunuyor. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi in 2025-2026 açılışında heyete bilgi aktaran cezaevi müdürü Fatih Erdoğan, 756 kişiden 713’ünün erkek, diğerlerinin kadın olduğunu söyledi.
Erdoğan, yine 756 kişiden 360’ının hükümsüz, 396’sının hükümlü tutuklu olduğunu ifade etti. Erdo-ğan, erkeklerden 340’ının hükümsüz, kadınlardan 20’sinin hükümsüz tutuklu olduğunu kaydetti. Cezaevi müdürü Erdoğan, erkeklerden 373’ünün hükümlü, kadınlardan 24’ünün hükümlü olduğunu belirtti. Cezaevinde 15-18 yaş Aralığından 6 kişi olduğunu belirten Erdoğan, çocuk bölümü bulunma-dığını ancak çocukların ayrı bir yerde tutulduğunu söyledi. Erdoğan, personel sıkıntısı yaşadıklarını, bu nedenle de çocuk bölümü açılamadığını kaydetti.
