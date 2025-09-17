Kaynağı soruşturuluyor

Ercan Havaalanı’nda gümrüğe beyan edilmemiş kozmetik ürünlerinin yanı sıra ziynet eşyalarıyla yakalanan N.M. (K-35) ve R.A.(E-38) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Valizlerinde yapılan aramada gümrüksüz parfüm, fondöten, dudak kremi, koltuk altı rulosu ve çeşitli ziynet eşyaları tespit edilen zanlılar hakkında 3 gün ek süre alındı. Zanlıların tasarrufundaki altınların fiyatının yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirtildi. Zanlıların ifadelerinde altınları kuyumcu dükkanı açmak için, 162 parça kozmetik ürününü de arkadaşlarına hediye vermek için getirdiklerini söyledikleri aktarıldı.

Polis memuru; 12 Eylül 2025’te saat 22.00 sıralarında havaalanında şüpheli hareketlerde bulunan iki zanlının valizlerinde yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş kozmetik ürünler ve altın tespit edildiğini belirtti. Polis, iki valize bulunan ürünlerin çeşitli markalarda 48 adet parfüm, 44 adet fondöten, 28 adet koltuk altı rulosu ve 15 adet dudak kremi olduğunu açıkladı. Polis, ürünlerin ve altınların emare alındığını, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis memuru, aynı gün zanlılara ait Lefkoşa’da bulunan ikametgâhta da arama yapıldığını aktardı. Yapılan aramada 15 adet parfüm, 6 adet koltuk altı rulosu, 2 adet yüz bakım kremi ve muhtelif altın olduğuna inanılan ziynet eşyalarının bulunduğunu belirtti. Polis, zanlıların valizinde ve evinde ele geçirilen altınların bir kilo 33 gram olduğunu ve değerinin 2 milyon 979 bin 995 TL olarak hesaplandığını ifade etti.

Polis, zanlılardan R.A.’nın gönüllü ifade vererek, altınları eşiyle birlikte İstanbul’dan kuyumcu açmak amacıyla aldıklarını, kozmetik ürünlerini ise arkadaşlarına hediye vermek için getirdiklerini söylediğini aktardı. Polis, ürünlerin kaynağı ile ilgili araştırmaların sürdüğünü ve altınlarla ilgili Para Kambiyo Dairesi’nden inceleme yapılacağını belirterek 3 gün ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

