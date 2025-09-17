İlk sırada uyuşturucu

Suna ERDEN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2025-2026 adli yıl açılışını dün gerçekleştirdi. Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz yaptığı açıklamada; Lefkoşa Ağır Ceza’da görüşülecek 191 davadan 57’sini uyuşturucu suçlarının oluşturduğunu söyledi.

İldeniz; gündemde 20 evrak sahteleme, 18 vahim zarar, 9 sirkat, 9 çocuğun cinsel istismarı, 6 adam öldürmeye teşebbüs, 5 taammüden adam öldürme, 4 ölümlü trafik kazası, 3 de insan kaçakçılığı davası bulunduğunu kaydetti.

Lefkoşa Adli Şube Amiri Erkut Efendi ise 30 Haziran 2025 ile 15 Eylül 2025 tarihleri arasında Lefkoşa’da 315 trafik kazasının meydana geldiğini, bir tanesinin ölümle sonuçlandığını, bin 705 trafik suçu işlendiğini söyledi. Yine son 3 aylık dönemde 199 cürüm ve 111 kabahat suçu işlendiğini belirten Efendi, alkollü araç kullanımından 41 kişinin rapor edildiğini ifade etti.

Mahkeme bilgilendirildi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2025-2026 adli yılı açılışını gerçekleştirdi. Açılış oturumunda Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, Polis Müdür Muavini Lefkoşa Adli Şube Amiri Erkut Efendi, Güzelyurt Polis Müdürlüğü adına Başmüfettiş Ömer Akdenizli, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi Müfettiş Mustafa Hidayet mahkemeye bilgi verdi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başsavcıyı temsilen bulunan Savcı heyetini oluşturan Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, Savcı Hasan Boşnak ve Savcı İbrahim Ruso hazır bulundu.

Çocuğun cinsel istismarı suçundan 9 dava

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, 2025-2026 yılında Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek dava sayısının 191 olduğunu söyledi.

İldeniz; 191 davadan 57’sinin uyuşturucu, 34’ünün evrak sahteleme benzeri suçlar, 20’sinin müstahdem ve emanetçi tarafından sirkat, 18’nin vahim zarar, 11’inin ateşli silah, 9’unun sirkat ve bina açma, 9’unun çocuğun cinsel istismarı, 7’sinin cinsel tecavüz, 6’sının adam öldürmeye teşebbüs, 5‘ini taammüden adam öldürme ve adam öldürme, 4’ünün ölümlü trafik kazası, 3’ünün insan kaçırma, 2’sinin kundakçılık, 2’sinin gizli ittifak, 2’sinin sahte banknot, birinin lisansız döviz bürosu çalıştırmak, bir diğerinin eski eser tasarrufu davalarından oluştuğunu söyledi.

328 dava daha havale edilecek

İldeniz; Lefkoşa, Lefke ve Güzelyurt bölgelerinden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne 328 dava daha havale edileceğini açıkladı. İldeniz, 328 dosyadan 291’inin Lefkoşa, 29’unun Güzelyurt ve 8’inin Lefke’de meydana gelen suçlardan oluştuğunu belirtti. İldeniz, 191 davaya ek olarak, 12 adet denetimli serbestliği ihlal davası da görüleceğini belirtti. Savcı, 30 Haziran’dan 15 Eylül’e kadar geçen 3 aylık sürede ise ayda ağır ceza mahkemesinin 29 davayı karara bağladığını da belirtti.

Lefkoşa’da 3 ayda bin 705 trafik suçundan dava dosyalandı

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz’in ardından Polis Müdür Muavini Lefkoşa Adli Şube Amiri Erkut Efendi, mahkemeye bilgileri aktardı.

Efendi, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında 30 Haziran 2025-15 Eylül 2025 tarihleri arasında 315 trafik kazası meydana geldiğini, bunun birinin ölümle sonuçlandığını belirtti.

Efendi; yine aynı tarihler arasında bin 705 trafik suçu, 199 cürüm ve 111 kabahat suçlarından dosya tazmin edildiğini belirtti.

Cürüm suçlarından 50’sinin uyuşturucu, 21’inin sirkat, 4’ünün ateşli silah bulundurma, 2’sinin ev açma, birinin katle teşebbüs ve diğer suçlardan oluştuğunu belirtti. Polis Müdür Muavini Efendi, yine son 2 ayda trafik suçundan rapor edilenlerin sayısının ise 6 bin 803 olduğunu açıkladı. Efendi, alkollü araç kullanma suçlarından ise 41 sürücünün rapor edildiğini açıkladı.

Güzelyurt’ta 37 ağır suç işlendi

Güzelyurt Polis Müdürlüğü adına Başmüfettiş Ömer Akdenizli bilgileri aktardı. Akdenizli, 30 Haziran 2025-15 Eylül 2025 tarihleri arasında Güzelyurt’ta 500 adet trafik 37 adet cürüm, 48 adet kabahat dosyası tazmin edildiğini açıkladı.

Denetimli Serbestlik Kurulu Üyesi Mustafa Hidayet ise 2025 yılı içerisinde 27 kişinin denetimli serbestlikten yaralandığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Cemaller

Mahkeme Başkanı Cemaller ise rakamlara bakıldığında suçlarda ciddi artış olduğunun görüldüğünü belirtti. Başkan, “Suçla mücadele sadece mahkemelere, savcılığa, polise yüklenemez. Topyekûn bir mücadele gerekiyor” dedi. “Yükümüz ağırdır” ifadesini kullanan Başkan, birlikte görev yaptığı yargıçlara, savcılara, mahkeme personeline ve polise teşekkür ederek, 2025-2026 adli yılını açtı.

