Hem mağdur hem mahkum 

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren bir ahşap mamul işletmesinden 40 gün önce kovulan Pakistanlı Rahman Ali, polise giderek, yardım istedi. Patronunun pasaportuna el koyduğunu söyleyen zanlının 3 gün önce yasal statüsünün dolduğu anlaşıldı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Ayrıca işvereni hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 28 Eylül 2023 tarihinde Demirhan Polis Karakoluna gelen Pakistan uyruklu Rahman Ali’nin yardım talebinde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının Pakistan pasaportundan yapılan muhaceret kontrolünde 15 Ağustos 2023 tarihinde çalışma izninin iptal edildiğini, 25 Eylül 2023 tarihinde KKTC'de yasal kalma süresinin dolduğunu ve izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise işvereninin pasaportuna el koyduğunu söyledi.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç, ayrıca zanlıyı kaçak çalıştırdığı ve pasaportuna el koyduğu iddia edilen işveren hakkında soruşturma başlatılmasına direktif verdi.

