376 kişiye ceza yazıldı

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 38 araç trafikten men edildi, 2 sürücü de tutuklandı.

Toplam 2 bin 238 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 376 sürücü aleyhinde de yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bültenine göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“137’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 25’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 32’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 143’ü diğer trafik suçları.”

Alkollü sürücü kaza yaptı

Gazimağusa’da dün erken saatlerde İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Uvanç Recaioğlu (E-25) 228 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MF 443 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan PM 925 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Geriye doğru savrulan PM 925 plakalı araç, gerisinde yine park halinde bulunan 34 MV 0129 plakalı kamyonet aracın arka kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan MF 443 plakalı araç sürücüsü Uvanç Recaioğlu ve araçtaki yolcu Berkan İstanbul (E-28), Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Araç sürücüsü Uvanç Recaioğlu ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.