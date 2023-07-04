4 can kaybı 2 yaralı var

Abdullah SUİÇMEZ

Girne - Değirmenlik anayolunda dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan Hindistan uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır 2 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybedenlerin Pratapbhai Bhuabhai Karavadra (E-40), Jayesh Keshu Agath (E-21), Anjali Makwana (K-21) ve Pushtıben Heenaben Pathak (K-21) olduğu belirtildi.

Ülkede çalışma izniyle bulunan Hindistanlı 4 kişinin parçalanan aracın içerisinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 04.00 sıralarında Arapköy birinci kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Pratapbhai Bhuabhai Karavadra'nın, yönetimindeki FT 203 plakalı salon araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada karşı şeride geçerek, Hüseyin Taşer (E-56) yönetimindeki ST 698 plakalı salon aracın önünü tıkadığı ve çarpışmaya neden olduğu belirtildi. Çarpışmanın etkisiyle Karavadra'nın aracı birkaç parçaya bölündü. Karavadra ile yanında yolcu olarak bulunan Jayesh Keshu Agath, Anjali Makwana ve Pushtıben Heenaben Pathak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer aracın sürücüsü Hüseyin Taşer ile yanında yolcu olarak bulunan Burak Tokgün’ün (E-35) yaralanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.